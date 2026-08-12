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രാജ്യത്തിന് വിസ്‌മയമായി കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ; ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കേരളം ഒന്നാമത്

കടബാധ്യതയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നാലാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനെങ്കിലും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ്. 51,10,908 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ക്ഷേമ പെന്‍ഷൻ്റെ സുരക്ഷിത വലയത്തില്‍ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നത്.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 1:56 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പ്രതിമാസ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെന്‍ഷനായ 2000 രൂപ അനുവദിച്ചത് ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈ 24 നായിരുന്നു. ഇതിനായി 1,095 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചത്. 51,10,908 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേമ പെന്‍ഷൻ്റെ സുരക്ഷിത വലയത്തില്‍ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നത്. 60 വയസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറഞ്ഞ വ്യക്തികള്‍ക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം (ETV Bharat)

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയ അവസരങ്ങളില്‍ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വൈകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുക എന്നതിലേക്ക് ഒരു സര്‍ക്കാരും കടന്നിട്ടില്ലെന്നതില്‍ നിന്ന് തന്നെ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഒരു തടസമല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് കേരളം മാറിമാറി ഭരിച്ച എല്ലാ സര്‍ക്കാരുകളുടെയും നയം എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും കേരള സര്‍ക്കാരുകള്‍ തുടരുന്നത് ഇതേ നയം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിനും ആരോഗ്യ നിലവാരത്തിനും പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മാറി മാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഈ മേഖലകള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന മുന്‍ഗണന തന്നെയാണ്.

കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുധന സ്ഥിതി

2026 ല്‍ രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റിന് തലേന്ന് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ച ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു ധന സ്ഥിതിയിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത അഥവാ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും കടവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 34.87 ശതമാനമാണ്.

ഈ അനുപാത മാനദണ്ഡപ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം എന്നതില്‍ നിന്നു തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുന്ന കടബാധ്യതയുടെ ആഴം മനസിലാക്കാനാകും. അതേ സമയം ഈ അനുപാതം വച്ചു നോക്കിയാല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള പരിധിക്കുള്ളില്‍ തന്നെയാണ് കേരളം എന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കൾ (ETV Bharat)

നികുതി പിരിവിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം 2025-26 ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 83,731 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൈനം ദിന ചെലവുകളുടെ 60 ശതമാനവും നിറവേറ്റുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതു നികുതി വരുമാനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന 55 ശതമാനം എന്ന പരിധിക്ക് മുകളിലാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേരളം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചിലവ് 2024-25 പ്രകാരം 1,73,808 കോടി രൂപയാണ്. 10 വര്‍ഷം മുന്‍പത്തെ 87,032 കോടി രൂപയില്‍ നിന്നാണ് ചെലവ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് കേരളം കൂടുതല്‍ വികസ ക്ഷേമ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡിൻ്റെ വിശദീകരണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെലവുകള്‍ കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും കടത്തിൻ്റെ തോത് സ്ഥായിയായി ഈ അനുപാതത്തില്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഭവ സമാഹരണത്തില്‍ 57,000 കോടിയോളം കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെന്ന് മുന്‍ ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

53 ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതം കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിന് 23 ശതമാനം മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടും നികുതി പിരിവ് ഉള്‍പ്പെടെ ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തി കേരളം ആഭ്യന്തര വിഭവ സമാഹരണം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ബാലഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ കടം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച 33 ശതമാനത്തില്‍ സ്ഥിരമായി നില നിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളമെന്നും എന്നാല്‍ ധവള പത്രത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി സതീശന്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
കേരളത്തിലെ പ്രതിമാസ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ (ETV Bharat)

അതേ സമയം ഉത്പാദന പരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനം പണം ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കില്‍ കടബാധ്യതയെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് ഐഐടി ഡല്‍ഹിയിലെ സാമ്പത്തിക വിഭാഗം പ്രൊഫസറും സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് മുന്‍ അംഗവുമായ ഡോ.ജയന്‍ ജോസ് തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ ഉത്പാദനപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് കേരളം ഇനി കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്‌ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികള്‍ എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനുകള്‍

പ്രായമായവര്‍, വിധവകള്‍, വികലാംഗര്‍, കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍, മറ്റ് അര്‍ഹരായ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷൻ്റെ നിരക്ക് വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനുഷിക വികസനത്തില്‍ കേരളത്തിൻ്റെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മേല്‍ വിവരിച്ച വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും സമൂഹത്തില്‍ അവരുടെ മാന്യതയും ഉയര്‍ത്തുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പെന്‍ഷന് മാത്രം ഒരു വര്‍ഷം സംസ്ഥാനം ചെലവിടുന്നത് 10,760 കോടി രൂപയാണ്. ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ മുടക്കില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ഒരു പബ്‌ളിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി 2018 ൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സ്ഥാപനം ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും മറ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വായ്‌പയെടുത്താണ് എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ പണം നല്‍കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവര്‍ വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കും.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
സർക്കാർ കിഫ്‌ബിക്ക് നൽകിയത് (ETV Bharat)

പെന്‍ഷന്‍ കമ്പനിക്ക് കൂടുതല്‍ പണം വായ്‌പയായി നല്‍കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ്. അവര്‍ക്ക് ഈ ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാനുള്ളത് 7,623.82 കോടി രൂപയാണ്. കേരളത്തില്‍ ആഭ്യന്തര വിഭവ സമാഹരണം ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മുടക്കമില്ലാതെ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് മുന്‍ ധനമന്ത്രി ബാലഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിര്‍ബന്ധം കേരളത്തിലെ പിണറായി സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കിഫ്ബി ഫണ്ട്

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1999 ല്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് കേരള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് ആക്‌ട് അഥവാ കിഫ്ബി ആക്‌ട്. 2016 ലെ ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ ഈ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി പൊതു കമ്പോളത്തില്‍ നിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കിഫ്ബിയെ മാറ്റി.

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ടൂറിസം, നഗര വികസനം എന്നീ മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുകയായിരുന്നു ഭേദഗതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. വാഹനനികുതിയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനവും പെട്രോളിയം സെസും കിഫ്ബിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ വായ്‌പാ തിരിച്ചടവ് സര്‍ക്കാര്‍ സാധ്യമാക്കിയത്. 2016 മുതല്‍ ഏകദേശം 96,486.6 കോടി രൂപയുടെ 1212 പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് കിഫ്ബി ഭരണാനുമതി നല്‍കിയത്. ഇതുവരെ 34,824 കോടി രൂപ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി കൈമാറി. ഇതിനകം സംസ്ഥാന ഖജനാവില്‍ നിന്ന് വാഹന നികുതി ഇനത്തിലും പെട്രോളിയം സെസ്ആയും 19,615 കോടി രൂപ കിഫ്ബിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

WELFARE ACTIVITIES KERALA KERALA FINANCIAL MANAGEMENT KIFBI WELFARE PENSION KERALA
കിഫ്‌ബിയുടെ പ്രോജക്‌ടുകൾ (ETV Bharat)

32,472 കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി ധനകാര്യ കമ്പോളത്തിലൂടെ സ്വരൂപിച്ചത്. കിഫ്ബി ഏറ്റവുമധികം പ്രോജക്‌ടുകള്‍ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനാണ്-34,330 കോടി രൂപ. ഇതില്‍ 5,580 കോടി രൂപ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാതകളുടെ വികസനത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ മികച്ച ആശുപത്രി കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്‍പ്പെടെ ഈ മേഖലയില്‍ 6,670 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളും ജലവിഭവ മേഖലയില്‍ 6,995 കോടിയുടെ പദ്ധതികള്‍ക്കും അംഗീകാരം നല്‍കി.

സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ 589 സ്‌കൂളുകള്‍ക്കായി 45,000 ആധുനിക ക്ലാസ് റൂമുകളും 31 സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജ് കെട്ടിടങ്ങളും പണി ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ കാത്ത് ലാബ്, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, പ്രത്യേക ക്യാന്‍സര്‍ ചികിത്സാ പദ്ധതികള്‍ എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്കും 300 കോടി രൂപ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥലമെടുപ്പിനും ചെലവവിച്ചു. വയനാട് തുരങ്ക പാത, കുറവിലങ്ങാട് ജിഐ സബ്‌സ്റ്റേഷന്‍, കടലോര ഹൈവേ, മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതികളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നത് കിഫ്ബി പണം ഉപയോഗിച്ചാണ്. മസാല ബോണ്ടിലൂടെ പണം സമാഹരിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പൊതു മേഖലാ സംരംഭവും കിഫ്ബിയാണ്.

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KERALA FINANCIAL MANAGEMENT

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