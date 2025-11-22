തുലാവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു: 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; 7 ജില്ലകളിൽ യല്ലോ അലർട്ട്
ആൻഡമാൻ കടലിലെ ന്യൂനമർദം മഴ ശക്തിപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ശബരിമലയിൽ ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
Published : November 22, 2025 at 5:32 PM IST
കാസർകോട്: തുലാവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മധ്യ-തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലുള്ള ന്യൂനമർദം 24ഓടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി രൂപപ്പെടും. അതിനുശേഷവും ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ന്യൂനമർദത്തെ കൂടാതെ ഒരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഞ്ച് ദിവസം വരെ തുടരും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടാൻ കാരണമാകും.
വിവിധ ജില്ലകളിൽ യല്ലോ അലർട്ട്
ഇന്നലെ മുതൽ മധ്യ- തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും പ്രവചിക്കുന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ യല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്നും നാളെയും (നവംബർ 22, 23) എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ യല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
24ന് മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും 25ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും 26ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും യല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (യല്ലോ അലർട്ട്) എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ഇന്നും നാളെയും ശബരിമലയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും 22, 23 തീയതികളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കനത്ത മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ആകാശം പൊതുവെ മേഘാവൃതമായിരിക്കും. കനത്ത മഴയ്ക്കോ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കോ സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു. ഏഴ് സെൻ്റീമീറ്റർ മുതൽ 11 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത നിർദേശം
ഇടിമിന്നല് മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകള്ക്കും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങള്ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ളതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് കാര്മേഘം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന സമയം മുതല് മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
