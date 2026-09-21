സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ; മരണം ഒൻപതായി, മലപ്പുറത്ത് അഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ആറു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ളത്
Published : September 21, 2026 at 6:16 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി. മലപ്പുറത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കാണാതായ ആറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിർദേശം നൽകി.
ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ടുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ മഴ കനക്കുന്നതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പാലിക്കണം.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
മലപ്പുറത്ത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലുമായി നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂർ അമരമ്പലം ടികെ കോളനിയിൽ ആറ് പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഈ മേഖലയിൽ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ വിന്യസിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര നിർദേശം നൽകി. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പൂക്കോട്ടുംപാടം കോട്ടപ്പുഴയിലാണ് സംഭവം.
പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ടികെ കോളനിയിൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പൊടുന്നനെ മലവെള്ളം ഇരച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. അവധി ദിവസമായതിനാൽ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടം കാണാനും പുഴയിൽ കുളിക്കാനുമെല്ലാമായി എത്തിയിരുന്നത്. പുഴയിൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളം ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.
കാണാതായ ആറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതിനോടകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം പൊട്ടിക്കല്ല് മുട്ടിക്കുണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും രണ്ടാമത്തെയാളുടേത് ആൻ്റണിക്കാട് അയനിക്കുണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്. പാറക്കെട്ടുകളിൽ ഇടിച്ച് ശരീരമാസകലം മുറിവേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
കരുവാരകുണ്ട് സ്വദേശി റഹീം(35), കോട്ടക്കൽ സ്വദേശിയായ ബസ് ഉടമ മാങ്ങാടൻ അനസ്(27), കൂടെയുള്ള പ്രായമായ ഒരാൾ, വണ്ടൂർ സ്വദേശി സജാദ്(23), വണ്ടൂർ ചെട്ടിയാറമ്മൽ കുറുപ്പത്ത് റഫീഖ്(41), ടികെ കോളനി വെളുത്തേടത്ത് സഞ്ജയ്ദാസിൻ്റെ ഭാര്യ സജിത എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാണാതായവർക്കായി പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്ന തിരച്ചിൽ രാത്രിയോടെ നിർത്തിവച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിക്കും.
ചേക്കാട് സ്വദേശികളായ ആറംഗ സംഘത്തിൽ രണ്ട് പേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയും പുഴയിൽ കുടുങ്ങിയ നാല് പേരെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പുറ്റമണ്ണ ഞാറകണ്ടൻ നൗഷാദ്(37), കരുവാരക്കുണ്ട് പുന്നക്കാട് തച്ചുപറമ്പൻ ഷബീർ ബാബു(40), വണ്ടൂർ എലിയക്കോടൻ മുഹമ്മദ് സദുറുൽ(21), കോട്ടക്കുന്ന് കുപ്പനത്ത് ഫർഹാൻ(23), വണ്ടൂർ ചെട്ടിയറമ്മൽ ചാലാർ മിർദ്ദ(39), പുളിയങ്ങോട് നെല്ലിശേരി ഫിറോസ്(43) എന്നിവർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
നിലമ്പൂർ ഡിവൈഎസ്പി റഫീഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളികാവ്, പൂക്കോട്ടുംപാടം പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വി മനോജ് കുമാർ, അബ്ദുൽ കരീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘവും ചക്കിക്കുഴി വനംവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ ദിവാകരനുണ്ണിയും സംഘവും നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് വിപി അഫീഫയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നു.
ജാഗ്രതാ നിർദേശം
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കമ്മിഷണർ വിഗ്നേശ്വരി ഐഎഎസ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു. ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ല കലക്ടർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്താണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയത്. കാലാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ എസ്എംഎസ് അലർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലകളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടി അടക്കം സ്വീകരിക്കാൻ കലക്ടർമാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത കനത്ത മഴ സംസ്ഥാനത്തെ പലയിടങ്ങളിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി.
പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, റവന്യു വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ കാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കാനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ കൂടുതൽ സംഘങ്ങളെ ആവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനും സർക്കാർ തലത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. അണക്കെട്ടുകളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായതിനാൽ ജലനിരപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിക്കും ജലസേചന വകുപ്പിനും നിർദേശം നൽകി.
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