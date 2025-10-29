ആശ്വാസം, ന്യൂനമർദ സാധ്യതകളില്ല; കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മഴ കുറയും, എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
കേരളത്തിൽ മഴ കുറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 5, 6 തീയതികളിൽ അല്പം മഴ കൂടുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Published : October 29, 2025 at 8:38 AM IST
കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ മഴ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. നവംബർ നാലുവരെ ശക്തമായ മഴ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ 5, 6 തീയതികളിൽ അല്പം മഴ കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ന്യൂനമർദ സാധ്യതകൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന് നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷ സമാനമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. വടക്കു കിഴക്കൻ കാറ്റ് സജീവമാകുന്നതോടെ തുലാ വർഷം വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ന് എട്ടു തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ ആണ് യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണം.
അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദങ്ങൾ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയിരുന്നു. ഇത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായി. ഒരേ സമയം മൂന്നു ന്യൂനമർദങ്ങൾ പോലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടിലിലും അറബിക്കടലിലും ഉണ്ടായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയത്.
മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രയിൽ കരതൊട്ടു
മണിക്കൂറിൽ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്രയിൽ കരതൊട്ടു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മച്ചിലിപട്ടണത്തിന് സമീപമാണ് തീരം തൊട്ടത്. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഒഡിഷ തീരത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും വീടുകള്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് സര്ക്കാര് നിർദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടി മഴക്ക് സാധ്യയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അറബിക്കടലിൽ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടത് ഒക്ടോബറിലാണ്. ശക്തി എന്നായിരുന്നു കാറ്റിന് ശ്രീലങ്ക നിർദേശിച്ച പേര്. പിന്നാലെയാണ് മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വരവ്. കാറ്റിന് തായ്ലൻഡ് ആണ് ഈ പേര് നിർദേശിച്ചത്.
74 മുതൽ 79 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒന്നാം വിഭാഗത്തിലാണ്. 96 മുതൽ 110 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ളവയെ രണ്ടിലും 129 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ളവയെ മൂന്നിലും ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 130 മുതൽ 156 മൈൽ വരെ വേഗതയുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് നാലാം വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. അഞ്ചാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഏറ്റവും വിനാശകാരികളാണ്. ഇവയുടെ വേഗത 157 മൈലിന് മുകളിലായിരിക്കും.
