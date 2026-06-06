സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ; കാസർകോട് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്
കനത്ത മഴ ആശങ്കയാകുന്നു. നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി
Published : June 6, 2026 at 6:57 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ള നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകി.
പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്
പ്രളയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നദീതീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കരമനയാറ്റിലും പത്തനംതിട്ട മണിമലയാറ്റിലും യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ല.
കാലവർഷം വൈകിയെത്തി
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ഔദ്യോഗികമായി എത്തിയതോടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അത്യന്തം തീവ്രമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലകളിലും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും സർക്കാരും നിർദേശിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സംഘങ്ങളെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലൂക്ക് തലത്തിൽ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ദിവസം വൈകിയാണ് ഇത്തവണ കാലവർഷം കേരളം തൊട്ടത്. ഈ വർഷം മേയ് 27ന് കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രവചനമുണ്ടായെങ്കിലും ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനം കാരണം വൈകുകയായിരുന്നു. സാധാരണ ജൂൺ ഒന്നിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം എത്താറുള്ളത്. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം കാലവർഷക്കാറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ചതാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
യാത്രാവിലക്കും നിർദേശങ്ങളും
ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര കർശനമായി ഒഴിവാക്കണം. നദികൾ, തോടുകൾ തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാനോ കുളിക്കാനോ മീൻപിടിക്കാനോ പാടില്ല. കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ജില്ല കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ മരങ്ങൾക്ക് താഴെ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ കർശന നിർദേശമുണ്ട്. അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച മേഖലകളിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും. സർവകലാശാലകൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല. അങ്കണവാടികൾക്കും ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
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