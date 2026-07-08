കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കുന്നു; ആറിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, ജാഗ്രതാ നിർദേശം
തീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്
Published : July 8, 2026 at 1:14 PM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കനത്തതോടെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദേശിച്ച് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുതൽ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
തീവ്രമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെയും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളെ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ യാത്രാവേളകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
ന്യൂനമർദ പാത്തിയും ശക്തമായ കാറ്റും
ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ മധ്യ കേരളം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശക്തമായ ന്യൂനമർദ പാത്തിയാണ് നിലവിലെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കേരള തീരത്ത് വലിയ തോതിൽ മഴ മേഘങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴയോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും മലയോര മേഖലയിലുള്ളവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മണിക്കൂറിൽ 61 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ തകർന്നും മലയോര മേഖലകളിൽ വലിയ നാശമുണ്ടായി. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നത് പലയിടത്തും വൈദ്യുതി വിതരണത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
മഴയും കാറ്റും ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുതെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ദുരന്തനിവാരണ സേനയും നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണം. നിലവിലെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങളും തീരദേശ-മലയോര മേഖലകളിലുള്ളവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഒഴുക്കുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും കർശന വിലക്കുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകണം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തദ്ദേശ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയോ കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെയോ സഹായം തേടാൻ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ വഴി ഏത് സമയത്തും സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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