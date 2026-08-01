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കോട്ടയത്ത് അതിതീവ്ര മഴ; ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ 30 ഏക്കർ ഭൂമി ഒലിച്ചുപോയി

അതിശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും നാല് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ്.

KERALA WEATHER UPDATES RAIN ALERT IN KERALA LANDSLIDE IN KOTTAYAN HEAVY RAIN IN KERALA
Kottayam Town (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 1, 2026 at 11:40 AM IST

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കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും വള്ളം മറിഞ്ഞും വൻ ദുരന്തങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കോട്ടയത്ത് അതിതീവ്ര മഴ (ETV Bharat)

ജില്ലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈരാറ്റുപേട്ട തീക്കോയിയിൽ 30 ഏക്കറോളം ഭാഗം മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. അതിശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും നാല് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയ നിലയിലാണ്. മുണ്ടക്കയം, കൂട്ടിക്കൽ, മണിമല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വൻ നാശമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദുരിതപ്പെയ്ത്തിൽ ഈരാറ്റുപേട്ട ടൗൺ പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മുണ്ടക്കയം കോസ്‌വേ മുങ്ങിയതോടെ കടകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി. മുണ്ടക്കയം, കൊക്കയാർ, കൂട്ടിക്കൽ ഭാഗങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി.

KERALA WEATHER UPDATES RAIN ALERT IN KERALA LANDSLIDE IN KOTTAYAN HEAVY RAIN IN KERALA
ഉരുൾപ്പൊട്ടലുണ്ടായ മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

അവിചാരിതമായി ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ, ജില്ലാ കലക്ടർ, ആർഡിഒ, തഹസിൽദാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം വിലയിരുത്തി. ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘം ചർച്ച ചെയ്തു. ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും പാലായും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്ന് ദുരിതബാധിത പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാണി സി കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. മലയോര മേഖലകളിലും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. മുൻകൂട്ടി ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പോലും സാധ്യമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഗുരുതര സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട മലയോര മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

KERALA WEATHER UPDATES RAIN ALERT IN KERALA LANDSLIDE IN KOTTAYAN HEAVY RAIN IN KERALA
എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പനും ജില്ലാ കലക്‌ടറും അധികൃതരും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നു (ETV Bharat)

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മണിമലയാറിൻ്റെയും മീനച്ചിലാറിൻ്റെയും തീരങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ചേതൻകുമാർ മീണ അറിയിച്ചു. നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അധികൃതരുടെ നിർദേശം പാലിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തയാറാകണമെന്നും കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു. തഹസിൽദാർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. എന്തയാർ ജെജെ മർഫി സ്കൂൾ, കൂട്ടിക്കൽ സിഎംഎസ് എൽപി സ്കൂൾ, ഇളംകാട് ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ, പെരുന്തുരുത്ത് തുഷാര ക്ലബ്, മുണ്ടക്കയം സിഎംഎസ് എൽപി സ്കൂൾ, മുണ്ടക്കയം പുത്തൻചന്ത സെൻ്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

KERALA WEATHER UPDATES RAIN ALERT IN KERALA LANDSLIDE IN KOTTAYAN HEAVY RAIN IN KERALA
അപകടമേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനായി താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. കലക്ടറേറ്റിലെ ജില്ലാ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ: 9446562236. താലൂക്ക് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ: കോട്ടയം (8547985727), ചങ്ങനാശേരി (9496014587), മീനച്ചിൽ (9496686325), കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (9495265800), വൈക്കം (9496174871). വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴ കനക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും രാത്രി സമയങ്ങളിലെ മലയോര യാത്രകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

KERALA WEATHER UPDATES RAIN ALERT IN KERALA LANDSLIDE IN KOTTAYAN HEAVY RAIN IN KERALA
കലക്‌ടർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

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