വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ മഴ; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ് അലർട്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 24, 2026 at 8:56 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നു. കനത്ത മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും നാളെ റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.
വയനാട്ടിൽ ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ശക്തമാക്കിയത്. മഴ കനത്തതോടെ എൻ ഊര് ഗോത്രപൈതൃക ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിലെ മതപഠന ക്ലാസുകൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ എന്നിവക്ക് നാളെ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ വി. ചെൽസാസിനി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 സെക്ഷൻ 51(ബി) പ്രകാരം കർശന ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
ജില്ലയിൽ അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിലെ റിസോർട്ടുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ, സാഹസിക ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ട്രക്കിങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് നാളെ (ഒക്ടോബർ 25 ) ജില്ലാ കലക്ടർ വി. ചെൽസാസിനി പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിട്ടു.
ദുരന്ത സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ആനക്കാംപൊയിൽ- കള്ളാടി തുരങ്ക പാത നിർമ്മാണ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും വെള്ളരിമല വില്ലേജ് ഓഫീസറും സംയുക്തമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
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മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനും പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായി ഉയരുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടനില നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പുഴകളിലോ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലോ ഇറങ്ങരുതെന്നും അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മഴ ശക്തമാകുമ്പോൾ മരങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി ലൈനുകൾക്കും സമീപം നിൽക്കരുതെന്നും വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലോ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലോ പോലെയുള്ള അപകടസൂചനകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനും പ്രാദേശിക അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ജനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗങ്ങളുമായി ഉടനടി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും അവധി
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വയനാടിന് പുറമെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലും നാളെ റെഡി അലർട്ടാണ്. മദ്രസ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചിയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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