കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 14 ജില്ലകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം
ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്
Published : October 22, 2026 at 7:36 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വീണ്ടും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തുലാവർഷം സംഹാരതാണ്ഡവമാടുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്. ഞായറാഴ്ച വരെ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലയോര തീരദേശ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് തുടങ്ങി മറ്റ് 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലും ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ കനത്ത മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.
ന്യൂനമർദ സ്വാധീനം
തുലാവർഷത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് പുറമെ തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ഒരു ന്യൂനമർദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രണ്ട് പുതിയ ന്യൂനമർദങ്ങൾ കൂടി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശക്തി കൂടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാവിലെ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ടായാലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇടിയോട് കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്
മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പൂർണമായ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 25 വരെയാണ് വിലക്ക്. മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കടലിൽ പോകുന്നതും തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതും കർശനമായി ഒഴിവാക്കണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും കുളിക്കുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.
മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സുരക്ഷിതമായ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. കാറ്റ് ശക്തമാകുന്നതിനാൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നദികളിലും ജലാശയങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലോ ജലാശയങ്ങളിലോ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
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