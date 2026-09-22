മഴ വിട്ടുമാറുന്നില്ല, നാളെ മുതൽ വീണ്ടും കനക്കും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ മഴ മൂന്ന് ദിവസം വരെ തുടർന്നേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു
Published : September 22, 2026 at 9:37 AM IST
കാസർകോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും നാളെ മുതൽ വീണ്ടും മഴ സജീവമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം തീവ്രമാകുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ കനക്കാൻ കാരണം. വടക്കൻ കേരളത്തിലാകും മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുക.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം നിലവിൽ സഞ്ചാരപാതയിലാണ്. ഇത് തീവ്രന്യൂനമർദമായി മാറി 23ന് രാത്രിയിലോ 24ന് പുലർച്ചെയോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ വടക്കും ഒഡിഷയുടെ തെക്കും തീരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കരയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ മഴ മൂന്ന് ദിവസം വരെ തുടർന്നേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു. ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരദിശയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കേരളത്തിലെ മഴയുടെ തോത്.
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരം അനുസരിച്ച് ഒഡിഷയിലെ പുരിയിൽ നിന്ന് 310 കിലോമീറ്റർ തെക്കുകിഴക്കായും ഗോപാൽപൂരിൽ നിന്ന് 310 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് തെക്കുകിഴക്കായും ന്യൂനമർദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കലിംഗപട്ടണത്ത് നിന്ന് 390 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് തെക്കുകിഴക്കായും വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് 470 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായുമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം.
പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലായാണ് ന്യൂനമർദം ഉള്ളത്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സെപ്റ്റംബർ 23ൻ്റെ രാത്രിയിലോ 24ൻ്റെ പുലർച്ചെയോ വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഗോപാൽപൂരിനും ഇടയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കും.
മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലേക്ക് നീളുന്ന ന്യൂനമർദപാത്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നാളെ പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും 25ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശം
കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
മറ്റ് തീരങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ സോമാലിയ തീരം, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചിലപ്പോൾ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കാം.
വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡിഷ, ശ്രീലങ്കൻ തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും ബംഗ്ലാദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, വടക്കൻ ഒഡിഷ, തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, ആൻഡമാൻ കടൽ, മ്യാൻമർ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 23, 24 തീയതികളിൽ ഒഡിഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരം, മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 70 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 23ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ശ്രീലങ്കൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും ബംഗ്ലാദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, തെക്കൻ മ്യാൻമർ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ 24ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തെക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരം, വടക്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 45 മുതൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കാം. 25ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വടക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരം, വടക്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീരം, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും.
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24, 25 തീയതികളിൽ ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, ആൻഡമാൻ കടൽ, തെക്കൻ മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലാദേശ് തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതികളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല.
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