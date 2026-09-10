ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ
Published : September 10, 2026 at 10:57 AM IST
കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കുഭാഗത്തായി പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലുമാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പന്ത്രണ്ടിന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു. മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
ഉയരുന്ന താപനിലയും എൽനിനോ പ്രതിഭാസവും
മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും ഉയർന്ന താപനില തുടരുകയാണ്. പുനലൂർ, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തുടർച്ചയായി കൂടിയ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപവർഷങ്ങളിൽ കാണാത്ത കടുത്ത ചൂടാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. താപനില മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്ന കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിക്കുന്നു.
മഴക്കുറവും വരൾച്ചാ ഭീഷണിയും
സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ട കാലവർഷത്തിൽ ഇതുവരെ 25 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുള്ളത്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പകുതി മഴ പോലും ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 52 ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് വയനാട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാപ്പി, കുരുമുളക്, ഏലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാണ്യവിളകളുടെ ഉത്പാദനത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ചയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും, ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം ഈ മഴക്കുറവ് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതരും കർഷകരും.
Also Read:- റബർ കർഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്! മഴ കുറയുമ്പോൾ കൃഷിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ഇതാ...