ശബരിമലയിൽ നാളെ മുതൽ മഴ കുറയും; കേരളത്തിൽ വൈകിട്ടോടെ ശക്തമായ മഴ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ച ശബരിമലയിൽ നാളെ മുതൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയുമെന്നും എന്നാൽ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം
കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കോഴിക്കോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള 10 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ച ശബരിമലയിൽ നാളെ മുതൽ മഴയുടെ അളവ് കുറയുമെന്നും എന്നാൽ ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴ; നാളെ ആശ്വാസം
ശബരിമലയിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും ആകാശം പൊതുവെ മേഘാവൃതമാണ്. ഇന്ന് 7 സെൻ്റിമീറ്റർ മുതൽ 11 സെൻ്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കോ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കോ ഉള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ, നാളെ (നവംബർ 19) മുതൽ ശബരിമലയിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറയും. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയാണ് പ്രവചനം. എങ്കിലും, നാളെ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു.
നവംബർ 20 ന് മഴ, ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. ആകാശം ഭാഗിക മേഘാവൃതമായിരിക്കും.
കാർമേഘം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകൾക്കും നാശനഷ്ടം വരുത്താൻ ഇടയുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ
ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് (Yellow Alert) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിലെ മഴ പ്രവചനം
നാളെ (നവംബർ 19) മുതൽ നവംബർ 21, 2025 വരെ കേരളത്തിൽ മറ്റ് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, നവംബർ 22 ന് വീണ്ടും മഴ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നവംബർ 22 ന് യെല്ലോ അലർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മഴയ്ക്ക് കാരണം ന്യൂന മർദം
തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേരളത്തിലും മഴ ശക്തമാകുന്നത്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സമീപത്തായാണ് ശനിയാഴ്ച ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്.
