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സംസ്ഥാനത്ത് 12 ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; തീരപ്രദേശത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത

വരും മണിക്കൂറികളിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരവും കൊല്ലവുമൊഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

RAIN ALERT Weather Updation Bay of Bengal Weather Alert Arabian Sea High Wind Warning
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 7:34 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് എന്നീ 12 ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മലയോര മേഖലകളിലും തീരദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദേശമുണ്ട്.

തീരദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ്

അറബിക്കടലിലും സമീപ സമുദ്രപ്രദേശങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് തീരം, സോമാലിയ, ഒമാൻ തീരങ്ങൾ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, വടക്കൻ അന്താരാഷ്ട്ര പാതകൾ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉയർന്ന കാറ്റിൻ്റെ വേഗത രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത്.

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തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കൻ ശ്രീലങ്കൻ തീരം, തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരം, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയടിച്ചേക്കാം.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, വടക്കൻ ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ബംഗ്ലാദേശ് തീരങ്ങൾ, വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, അതിനോട് ചേർന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആന്തമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആയതിനാൽ കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടലിൽ ഇറങ്ങാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും, മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്യണം.

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TAGGED:

RAIN ALERT
WEATHER UPDATION
BAY OF BENGAL WEATHER ALERT
ARABIAN SEA HIGH WIND WARNING
KERALA RAIN ALERT TODAY

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