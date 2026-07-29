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സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കും; ഓഗസ്റ്റ് നാല് വരെ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ജാഗ്രതാ നിർദേശം

ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അതിശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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ആലപ്പുഴയിൽ മഴ പെയ്ത് ദുരിതത്തിലായപ്പോൾ (ഫയൽ) (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 6:33 AM IST

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കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ശക്തിപ്രാപിച്ച് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ജൂലൈ 30 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് നാല് വരെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മഴ കനക്കും
കേരളം വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദ പാത്തി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മഴയുടെ ശക്തി വർധിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പശ്ചിമ ബംഗാൾ - ഒഡിഷ തീരത്ത് ദിഘയ്ക്ക് സമീപം കരയിൽ പ്രവേശിച്ച അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദം വടക്കൻ ഒഡിഷ, തെക്കൻ ജാർഖണ്ഡ്, വടക്കൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിയാണ് ഗുജറാത്തിനോട് അടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അതിശക്തമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് യെലോ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഓറഞ്ചിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

വിവിധ ജില്ലകളിലെ യെലോ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെലോ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. 30ന് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും 31ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലുമാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം
കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ജൂലൈ 30 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇത് 60 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് 30 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കള്ളക്കടൽ മുന്നറിയിപ്പ്
കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി 11.30 വരെ കന്യാകുമാരി തീരത്ത് 1.2 മുതൽ 1.3 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (ഇൻകോയിസ്) അറിയിച്ചു. കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും കടലിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതും കരയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നതും ഈ സമയത്ത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.

ഇൻകോയിസ് മുന്നറിയിപ്പ് പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ ബീച്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിനോദസഞ്ചാരമുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കണം. മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം തീരശോഷണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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