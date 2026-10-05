ആകാശത്ത് കുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങൾ, കേരളത്തില് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഈ ജില്ലകളില് മുന്നറിയിപ്പ്
കുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും, കനത്ത കാറ്റിനും, വൻതോതിലുള്ള ഇടിമിന്നലിനും കാരണമാകുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും തുടർച്ചയായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദങ്ങളും രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതും പെട്ടെന്നുള്ള മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു
Published : October 5, 2026 at 3:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പകലുകളിൽ കടുത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ കടുത്ത ചൂട് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പമുള്ള വായു അതിവേഗം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കറുത്തിരുണ്ട ഭീമാകാരമായ കുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തുലാവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടിയോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത.
കുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങളാണ് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും, കനത്ത കാറ്റിനും, വൻതോതിലുള്ള ഇടിമിന്നലിനും കാരണമാകുന്നത്. ഈ സീസണിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും തുടർച്ചയായി ചക്രവാതച്ചുഴിയും ന്യൂനമർദങ്ങളും രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതും പെട്ടെന്നുള്ള മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരം അന്തരീക്ഷ ചുഴികൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ മേഘങ്ങളെയും ഈർപ്പത്തെയും കേരള തീരത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ മഴയുടെ ശക്തി വർധിക്കുന്നു
വരും ദിവസങ്ങളിലെ അലർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ...
വിവിധ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ താഴെ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകള്
- ഒക്ടോബർ 05 (ഇന്ന്): തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്കോട്
- ഒക്ടോബർ 06 (നാളെ): ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
- ഒക്ടോബർ 09: പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം
കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നു; വീടിനുള്ളിലും സുരക്ഷിതരല്ല; ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:
ഇടിമിന്നൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ടിവി, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ പ്ലഗുകൾ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഊരിയിടുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സുരക്ഷ ഉറപ്പാകില്ല. ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പർശിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരും യാത്രക്കാരും അറിയേണ്ടത്
ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ടെറസ്സിലോ തുറസ്സായ മൈതാനങ്ങളിലോ നിൽക്കരുത്. ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് തികച്ചും അപകടകരമാണ്. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാകുമ്പോൾ തന്നെ പറമ്പിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായ ഷെഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിക്കെട്ടുക. മിന്നൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയെ അഴിക്കാൻ പോകരുത്. മീൻപിടുത്തം, കുളിക്കൽ, തോണി തുഴയൽ എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
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