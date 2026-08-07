പിഎസ്സിയുടെ യശസ് കളങ്കപ്പെടുത്താന് ബോധപൂര്വ്വമായ ശ്രമം, പത്രക്കുറിപ്പുമായി കമ്മിഷന്; പഴി മാധ്യമങ്ങള്ക്ക്
കമ്മീഷൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പഴയ ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും, നിലവിലെ അന്വേഷണത്തോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും പിഎസ്സി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.
Published : August 7, 2026 at 9:01 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷനെതിരെ ഉയർന്ന നിയമന വിവാദങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിലും വിശദീകരണവുമായി പിഎസ്സിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി. കമ്മീഷൻ്റെ നിലപാട് ശരിവച്ച് കോടതി തന്നെ തീർപ്പാക്കിയ പരാതികൾ പോലും കമ്മീഷനെതിരായ പുതിയ ആക്ഷേപമായി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
വിവാദം ഉയർന്ന തസ്തികകൾ; പിഎസ്സിയുടെ വിശദീകരണം
ഇപ്പോൾ പിഎസ്സിക്കെതിരായി നിയമനാക്ഷേപമുയർന്ന എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തിക, പ്ലാനിങ് ബോർഡിലെ ചീഫ് തസ്തിക, ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ തസ്തിക, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തിക, ഡിവൈഎസ്പി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്, ഡയറ്റ് ലക്ചറർ തസ്തിക, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തിക, കയർഫെഡിലെ പേഴ്സണൽ മാനേജർ തസ്തിക, കെഎഎസ് പരീക്ഷ, സർവ്വകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ്-2 പരീക്ഷ, പിഎസ്സി ഉത്തരക്കടലാസ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളിലാണ് പിഎസ്സി വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തോട് പിഎസ്സി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുകയാണെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം വിട്ടുപോയ ചോദ്യങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കാനും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചതായും കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളെന്ന് കമ്മീഷൻ
ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുതന്നെ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും, അവയെല്ലാം ക്രമപ്രകാരം പരിശോധിച്ച് നിജസ്ഥിതി പരാതിക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കോടതിയും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുയർത്തുന്നത് കമ്മീഷന്റെ യശസിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കാനാണ്.
എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ റിസർച്ച് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ സിലബസ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പരിഷ്കരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി പിഎസ്സി രംഗത്തെത്തി. പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും വിശദമായ സിലബസും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പിഎസ്സി പറയുന്നു. എങ്കിലും പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനത്തിനൊപ്പമാണ് സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പിഎസ്സി വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന നയം.
ഉത്തരസൂചികയിലെ ഓപ്ഷൻ ആവർത്തനം
ഇതേ തസ്തികയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചികയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ 'ബി' ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന ആക്ഷേപവും കമ്മീഷൻ തള്ളുന്നു. ഒരു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയവിദഗ്ധൻ അല്ലെന്നും, വ്യത്യസ്ത ചോദ്യകർത്താക്കളാണെന്നും, ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമരഹിതമായി നൽകണമെന്നുമാണ് ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.
വിഷയവിദഗ്ധർ പരസ്പരമറിയാതെ വളരെ രഹസ്യമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയതിനാൽ ചില ഓപ്ഷനുകൾ ക്രമത്തിലധികം ആവർത്തിച്ചുവരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം. ഇതുൾപ്പെടെ 10 പേജുള്ള വിശദീകരണക്കുറിപ്പാണ് പിഎസ്സി സെക്രട്ടറി സാജു ജോർജ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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