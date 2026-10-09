58 ചോദ്യങ്ങള് മുക്കി; പ്ലാനിങ് ബോർഡ് പരീക്ഷ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പിഎസ്സി തിരുത്തി, പരാതിക്കാരൻ ശ്യാമിന് ഒന്നാം റാങ്ക്, ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് അഞ്ചിലേക്ക്
റാങ്ക് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ശ്യാം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ് കൈപ്പറ്റി പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച പുറത്തുവന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 8:57 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് പിഎസ്സി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ റാങ്ക് പട്ടിക പുറത്തുവന്നു. മൂല്യനിർണയ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി നൽകിയ ശ്യാമിന് പുതിയ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ശ്യാം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ് കൈപ്പറ്റി പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച പുറത്തുവന്നത്.
2022-ൽ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ, പെർസ്പെക്ടീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷൻ, പ്ലാനിംഗ് കോർഡിനേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടന്നത്. പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം പേപ്പറിലെ ഒൻപത് മുതൽ 18 വരെയുള്ള പത്ത് വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങളുടെ 58 മാർക്കിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതാണ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ അട്ടിമറിക്ക് കാരണമായത്.
ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതോടെ മൂല്യനിർണയം അപൂർണമാവുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവാദത്തെ തുടർന്ന് നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പൂർണമായി പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താൻ പിഎസ്സി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പുനർമൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയായതോടെ പുതുക്കിയ ചുരുക്കപ്പട്ടികയും അന്തിമ റാങ്ക് പട്ടികകളും പിഎസ്സി ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരികയാണ്.
2025 മേയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഴയ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേ വർഷം ജൂണിൽ നിയമനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുമായും നേതാക്കളുമായും ബന്ധമുള്ളവർ ഇടംപിടിച്ചെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു.അതിനിടെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് നിയമന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടിൽ പിഎസ്സിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 58 മാർക്കിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ മൂല്യനിർണയം നടത്താതിരുന്നത് ഗുരുതര ക്രമക്കേടാണെന്നും ഇത് അഴിമതിയല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ക്രമക്കേടിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിഎസ്സി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പിഎസ്സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നോട്ടീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് പിഎസ്സി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ കോടതി പിഎസ്സിക്ക് നിർദേശം നൽകി. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ലെന്ന് ചെയർമാനും അംഗങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ശരിയാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിക്ക് എങ്ങനെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകുമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഹർജിയുടെ സാധുതയിൽ കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിഎസ്സി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതീക്ഷയാണെന്നും പരാമർശിച്ചു. ചെയർമാനും അംഗങ്ങളും നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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