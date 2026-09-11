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ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകില്ലെന്ന് പിഎസ്‌സി അംഗങ്ങൾ

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ ക്രിമിനൽ ചട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന വാദമാണ് പിഎസ്‌സി അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്

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Kerala PSC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 11:13 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പിഎസ്‌സി അംഗങ്ങൾ. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ എം ആർ ബൈജുവും മറ്റ് അംഗങ്ങളും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകും. നോട്ടീസിൽ നിയമോപദേശം തേടാനും പിഎസ്‌സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പിഎസ്‌സി അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ ക്രിമിനൽ ചട്ടത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന വാദമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്.

ഈ മാസം പതിനഞ്ചു മുതൽ പിഎസ്‌സി അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുക്കാനായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണസംഘത്തിലെ എസ്പി സഖറിയയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേനയാണ് അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാൻ്റെയും ഓഫിസുകളിൽ നോട്ടീസ് എത്തിച്ചത്. പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരാതിക്കാരുടെയും മൊഴികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ചെയർമാൻ എം ആർ ബൈജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച

ആസൂത്രണ ബോർഡ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ രണ്ട് പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി സതീഷ്, പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ആർ ഹരി എന്നിവർക്കാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്. ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല ഇവർക്കായിരുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധകർക്ക് കൈമാറേണ്ടത്. മാർക്കിട്ടശേഷം തിരികെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കൈമാറുമ്പോഴും തിരികെ ലഭിച്ചപ്പോഴും ഇവർ യാതൊരുവിധ പരിശോധനയും നടത്തിയില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പത്ത് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ്ങിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത്.

വീഴ്ച വരുത്തിയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണസംഘം മേധാവി ഐജി അജിതാ ബീഗം സർക്കാരിന് കൈമാറി. ആർ ഹരിക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ച പി സതീഷിനെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.

മൂല്യനിർണയ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപി സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംഭവിച്ചത് കേവലം പിഴവാണോ അതോ ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

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പിഎസ്‌സി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇതുവരെ ആരെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല. നിലവിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ള ആസൂത്രണ ബോർഡ് ചീഫ് നിയമനത്തിന് അഭിമുഖം നടത്തിയത് പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോർഡാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത്.

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TAGGED:

PLANNING BOARD EXAM SCAM
CRIME BRANCH INVESTIGATION KERALA
PSC CHAIRMAN MR BAIJU
KERALA PSC CONTROVERSY
KERALA PSC EXAM SCAM

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