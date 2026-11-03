പിഎസ്സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ്: ആർ. ഹരിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും; മുൻ ചെയർമാൻ എം.കെ. സക്കീറും കുരുക്കിലേക്ക്
തട്ടിപ്പിൻ്റെ യഥാർഥ വ്യാപ്തി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഇരുപ്രതികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ
Published : November 3, 2026 at 1:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്സി) പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആർ. ഹരിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിജിലൻസ് സംഘം നാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകുന്നത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.
നേർക്കുനേർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ്
ഒരു ദിവസത്തെ വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ഒന്നാം പ്രതി സതീഷിൻ്റെ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. തട്ടിപ്പിൻ്റെ യഥാർഥ വ്യാപ്തി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഇരുപ്രതികളെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഹരിയും സതീഷും തമ്മിൽ നടന്ന കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ വിജിലൻസ് ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയത്തിൽ ബോധപൂർവം ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒക്ടോബർ 30ന് ആർ. ഹരിയെ അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്ലാനിങ് ബോർഡ് ചീഫ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രധാനമായും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലും അന്വേഷണസംഘം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉന്നതർ കുരുക്കിലേക്ക്
തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇടനിലക്കാരെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ് ലക്ഷ്യം. തുടരന്വേഷണം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കേണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇരുവരെയും കൂടുതൽ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ശക്തമായി വാദിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിയുടെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അർഹരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അനർഹർക്ക് ജോലി നൽകാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നു.
മുൻ ചെയർമാനും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ
പിഎസ്സി മുൻ ചെയർമാനും സിപിഎം നേതാവുമായ എം.കെ. സക്കീറും നിലവിൽ അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാല് കേസുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പരീക്ഷ നടന്നത് എം.കെ. സക്കീർ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്താണ്. ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ പരീക്ഷയും ഖാദി ബോർഡിലെ വില്ലേജ് ഓയിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയുമാണ് അന്ന് നടന്നത്.
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എം.കെ. സക്കീറിന് ഉടൻ നോട്ടിസ് നൽകി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) വ്യക്തമാക്കി. പിഎസ്സിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം മുൻ ചെയർമാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊന്നാനിയിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി എം.കെ. സക്കീർ മത്സരിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം അനുഭാവികൾക്ക് അനർഹമായി നിയമനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു പ്രത്യേക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നതും സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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