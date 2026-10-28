പിഎസ്സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ്; മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷ് പിടിയിൽ
ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥി എഴുതാതെ വിട്ട 58 മാർക്കിൻ്റെ മൂല്യനിർണയം ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം
Published : October 28, 2026 at 12:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്സി) പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷിനെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർഥി എഴുതാതെ വിട്ട 58 മാർക്കിൻ്റെ മൂല്യനിർണയം ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മൂല്യനിർണയ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തിയ ഈ ഗുരുതര വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ വലിയ അട്ടിമറി നടന്നിരുന്നു. ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ പിന്നാക്കം പോവുകയും താഴെയുള്ളവർ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചനയും സ്വജനപക്ഷപാതവും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണോ ഈ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതെന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തട്ടിപ്പ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
പിഎസ്സി അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഹരികുമാർ, സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി പി. സതീഷ് എന്നിവരെ പ്രതിചേർത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പിഎസ്സി തയാറായിരുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത്.
കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് പിന്നാലെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഹരികുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പിഎസ്സിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോകായുക്ത ഗവർണർക്ക് ശിപാർശ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ പിഎസ്സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ വീഴ്ച വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിലായ പി. സതീഷിനെ വൈകാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കും. അതിനിടെ, കേസിൽ പിഎസ്സി ചെയർമാൻ എം.ആർ. ബൈജുവിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ചെയർമാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിർണായക നീക്കമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സത്യസന്ധമായി പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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