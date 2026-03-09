ETV Bharat / state

അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധമെങ്കിലും, വാർഡ് ഡ്യൂട്ടികളിൽനിന്ന് നഴ്‌സുമാർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നഴ്‌സ് നേഴ്‌സ് സമരം ആരോഗ്യരംഗം NURSES STRIKE
കോഴിക്കോട് യുഎൻഎ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം (ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 4:50 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷന്‍റെ (യുഎൻഎ) നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാർ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് ശക്തമാകുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 500-ലധികം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാരാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പ്രതിഷേധമെങ്കിലും, വാർഡ് ഡ്യൂട്ടികളിൽനിന്ന് നഴ്‌സുമാർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 40,000 രൂപയാക്കുക, ഡോ. ബൽറാം കമ്മിറ്റി, ജഗദീഷ് പ്രസാദ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുക, കരാർ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ 13-ലധികം ആവശ്യങ്ങളാണ് നഴ്‌സുമാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ശമ്പള വർധനവിൽ യുഎൻഎയുമായി ധാരണയിലെത്താത്ത കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിലാണ് ശക്തമായ സമരം നടക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പത്തിലധികം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ സമ്പൂർണ്ണ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജില്ലയിലും നഴ്‌സുമാരുടെ പണിമുടക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ സമരം കാരണം രോഗികൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടുന്നത്. അതേസമയം, തൃശൂരിലെ അഞ്ച് ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്‍റുകളുമായി യുഎൻഎ ധാരണയിലെത്തി. ഈ ധാരണ പ്രകാരം 300 കിടക്കകളിൽ താഴെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ 8,000 രൂപയുടെയും വലിയ ആശുപത്രികളിൽ 12,000 രൂപയുടെയും ശമ്പള വർദ്ധനവ് നഴ്‌സുമാർക്ക് ലഭിക്കും. എങ്കിലും ജില്ലയിലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ സമരം തുടരുകയാണ്.

അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സേവനം നൽകാൻ അസോസിയേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള നഴ്‌സുമാർക്ക് 32,700 രൂപ ശമ്പളവും ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവർക്ക് 40,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം തുടരുന്നത്. 14 ജില്ലകളിലും ആരംഭിച്ച സമരം ഇപ്പോൾ എട്ട് ജില്ലകളിലാണ് തുടരുന്നത്. ലേബർ വകുപ്പുമായി നിരന്തര ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സമരം തുടരുമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് ഷോബി ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മിനിമം വേതനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വിവിധ മാനേജ്‌മെന്റുകൾ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമരം നേരത്തെ തന്നെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് (എൻഎച്ച്എം) കീഴിലുള്ള നഴ്‌സുമാർ ശമ്പള വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ശമ്പളം വർധിപ്പിച്ചപ്പോഴും എൻഎച്ച്എം നഴ്‌സുമാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20,500 രൂപയായി തുടരുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം 'തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം' നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഇവർ.

