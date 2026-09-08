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സമരത്തിലേക്കെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍; പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഗതാഗതമന്ത്രിയെയും ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കാണും

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഉള്‍പ്പെടെ ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിക്കുക, ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുക, സീറോ ടിക്കറ്റിംഗ് നടപ്പില്‍ വരുത്തുക, പ്രിയദര്‍ശിനി ബസുകള്‍ മൂലം സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സംഘടന സര്‍ക്കാരിനു മുന്നില്‍ വച്ചിട്ടുള്ളത്

Kerala Private Buses to Go on Indefinite Strike
പ്രൈവറ്റ് ബസ് (ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 8, 2026 at 7:27 PM IST

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പാലക്കാട്: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്രയായ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തള്ളി വീണ്ടും ബസുടമകള്‍. പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് 90 ദിവസത്തോളം പിന്നിട്ടിട്ടും ബസുടമകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ തക്കതായ ഒരു നടപടിയും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കു നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ ബസുടമകള്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓള്‍ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപിനാഥന്‍ അറിയിച്ചു. പാലക്കാട് ബസ് ഭവനില്‍ ചേര്‍ന്ന സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം.

സമരത്തിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഒരിക്കല്‍ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെയും ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണിനെയും നേരില്‍ കണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങള്‍ അറിയിക്കും. എന്നിട്ടും പ്രശ്‌നത്തിനു പരിഹാരമാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ മറ്റ് സംഘടനകളുമായി യോജിച്ച് തീയതി നിശ്ചയിച്ച് ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തി വയ്ക്കും. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഉള്‍പ്പെടെ ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ധിപ്പിക്കുക, ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുക, സീറോ ടിക്കറ്റിംഗ് നടപ്പില്‍ വരുത്തുക, പ്രിയദര്‍ശിനി ബസുകള്‍ മൂലം സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഓള്‍ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ സര്‍ക്കാരിനു മുന്നില്‍ വച്ചിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ മൂസയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. പ്രിയദര്‍ശിനി സര്‍വീസ് മൂലം നഷ്ടത്തിലായ സ്വകാര്യ ബസുകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മുന്‍ ഡിജിപി കെ പത്മകുമാര്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതി കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ച് സര്‍ക്കാരിനു റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു. ആ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന ശുപാര്‍ശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കാര്യം സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍ക്ക് സ്വീകാര്യമായില്ല. അവരുടെ ഒരു ആവശ്യവും പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ശുപാര്‍ശയുമില്ലെന്നതായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസുടമകളുടെ പ്രധാന പരാതി.

സ്വകാര്യ ബസുടമകളുടെ സുപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതില്‍ പത്മകുമാര്‍ സമിതി പരാജയമായിരുന്നു. മിനിമം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 15 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തണമെന്നും വ്യവസായം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നുമാണ് ബസുടമകളുടെ വാദം. പത്മകുമാര്‍ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശകളില്‍ ബസുടമകള്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

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TAGGED:

PRIVATE BUSES STRIKE
PRIYADARSHINI BUS SERVICE
KERALA GOVT
PRIVATE BUS OWNERS STRIKE
PRIVATE BUSES INDEFINITE STRIKE

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