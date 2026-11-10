സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ സമയക്രമം പരിഷ്കരിക്കും; മത്സരയോട്ടത്തിന് തടയിടാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ്
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സമയക്രമമാണെന്ന് മന്ത്രി
Published : November 10, 2026 at 12:38 PM IST
തൃശൂർ: കാക്കനാട് സ്വകാര്യ ബസിടിച്ച് യുവതി ദാരുണമായി മരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ സമയക്രമം അടിയന്തരമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ അറിയിച്ചു. ബസുകളുടെ അമിതവേഗത്തിനും നിരത്തുകളിലെ മത്സരയോട്ടത്തിനും പ്രധാന കാരണം നിലവിലെ അശാസ്ത്രീയമായ സമയക്രമമാണെന്നും ഇത് ഉടൻ തിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
അശാസ്ത്രീയമായ സമയക്രമം
സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സമയക്രമമാണ്. ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടാൻ വെറും രണ്ടര മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രണ്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഓടിയെത്താൻ സാധിക്കില്ല. തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ ഗതാഗതം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമാണെങ്കിലും എറണാകുളം, കണ്ണൂർ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം ബസുകൾക്ക് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. റോഡുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതിയും ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സി ടൈം
സർക്കാർ നൽകിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓടിയെത്താത്ത ബസുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം തിരുത്തേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിശദമായ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ 11 മണി വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയുള്ള തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ഫ്ലെക്സി ടൈം അനുവദിക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകണമെന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ബസുകളുടെ സമയക്രമം പരിഷ്കരിക്കാതെ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടോ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. ഫ്ലെക്സി ടൈം നൽകിയതിന് ശേഷവും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ ഡ്രൈവിങ്: രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ശിക്ഷ
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വിഷയത്തിലും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം കേസുകളിൽ കുട്ടികളെ അല്ല, മറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. രക്ഷിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകരുത്. കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വാഹനം വിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉന്നതരുടെ പേരിൽ വരെ ഇത്തരം കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സി.പി. ജോൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുട്ടികളോട് സാരോപദേശം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും വാഹനം നൽകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
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കാക്കനാട് അപകടം
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാക്കനാട് ഇൻഫോപാർക്ക് ജീവനക്കാരിയായ 29 വയസ്സുകാരി അക്ഷര അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസിടിച്ച് മരിച്ചത്. ജിമ്മിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിയെ ബസ് ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ ബസിലെ ഡ്രൈവർ ലഹരിക്കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് സമയക്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസിനും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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