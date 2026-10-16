നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക്
സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ പെരുവഴിയിലാക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി സി.പി ജോൺ
Published : October 16, 2026 at 4:38 PM IST
എറണാകുളം: നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബസ് വ്യവസായം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നും സ്വകാര്യ ബസുടമകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്ആർടിസി ജൂൺ 15 മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ 50 ശതമാനത്തോളം ബസുകളിലും യാത്രക്കാരില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ബസുടമകളുടെ ആരോപണം. തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകാനോ ഡീസൽ നിറയ്ക്കാനോ ബാങ്ക് ഇഎംഐ അടയ്ക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഉടമകൾ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ നടപടികളില്ലെന്ന് ആരോപണം
പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച പദ്മകുമാർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച് ഒന്നര മാസമായിട്ടും ചർച്ച നടത്താൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് സമരസമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയും ഇടയ്ക്കിടെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗികമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി.
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സ്വകാര്യ ബസുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുകയും അതിന് തുല്യമായ തുക സർക്കാർ ബസുടമകൾക്ക് നൽകുകയും വേണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. 15 വർഷമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസഷൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് രൂപയായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നും നാലര വർഷം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ച ബസ് ചാർജ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഉയർത്തണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു
നവംബർ 3 മുതൽ സർവീസ് നിർത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഡീസൽ വിലയിൽ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന നികുതി സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കുക, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ ഓൺലൈൻ ടൈമിംഗ് കോൺഫറൻസ് ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിർത്തലാക്കുക, ഗ്രാമവണ്ടികൾ സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്താത്ത റൂട്ടുകളിൽ മാത്രമായി നിശ്ചയിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും സമരസമിതി മുന്നോട്ടുവച്ചു.
പദ്മകുമാർ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകളായ ബസുകളുടെ പ്രായപരിധി വർധിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക, സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഉടനടി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റ സ്വകാര്യ ബസും സർവീസ് നടത്തില്ലെന്നും അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും സംയുക്ത സമരസമിതി കൺവീനർ ടി. ഗോപിനാഥും ചെയർമാൻ ഗോകുൽദാസും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ പദ്ധതിയല്ല പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് മന്ത്രി
സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന്ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി ജോൺ പ്രതികരിച്ചു. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളെ പെരുവഴിയിലിറക്കിവിടുന്ന സമീപനം സർക്കാരിനില്ലെന്നും നിയമസഭയിൽ എൻ.കെ അക്ബറിന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായത്.
കോവിഡ് കാലം മുതലേ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. 19,000 ബസുകളുണ്ടായിരുന്നത് 13,000 ആയി കുറഞ്ഞത് അക്കാലം മുതലാണ്. അന്നത്തെ പ്രശ്നം ടാക്സ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ 50 ശതമാനമായി കുറച്ചു കൊടുത്തുവെന്നും പരസ്പരം മൽസരിച്ച് നശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസുകൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് നിലവിൽ പ്രതിസന്ധിയുള്ളത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സ്ത്രീ യാത്രക്കാർ പ്രിയദർശിനിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാരണം മാത്രമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലയിലും നേരിട്ടെത്തി സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയുടെ പ്രതിസന്ധി പഠിച്ചാണ് പത്മകുമാർ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. അത് നടപ്പാക്കുന്നതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകും. കിലോമീറ്ററിന് ഒരു നിശ്ചിത നിരക്ക് നൽകി സ്വകാര്യ ബസുകൾ വാടകക്ക് (വെറ്റ് ലീസ്) ഏറ്റെടുത്ത് സർവീസ് നടത്താൻ കെഎസ്ആർടിസി തയാറാണ്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്ന് പണം സമയത്തിന് കിട്ടില്ലെന്ന ആശങ്ക ചിലർക്കുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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