യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക! നവംബർ 3 മുതൽ കേരളത്തില് ബസ് പണിമുടക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ നവംബർ 3 മുതൽ സർവ്വീസ് നിർത്തിവച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും.
Published : October 27, 2026 at 8:58 PM IST
പാലക്കാട്: നവംബര് 3 മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം. കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ നവംബർ 3 മുതൽ സർവ്വീസ് നിർത്തിവച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ബസ് ഉടമ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഏർപെടുത്തിയ സ്ത്രീ സൗജന്യ യാത്ര സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ നീങ്ങിയിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും സംഘടന ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 16ന് ഗതാഗതം മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമര പ്രഖ്യാപനമെന്ന് 6 സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബസുടമ സംയുക്ത സമിതി അറിയിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴായിരത്തോളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ നവംബർ മൂന്നു മുതൽ നിരത്തിലിറങ്ങില്ല. ചിലവുകൾ ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷമായിട്ടും ബസ് ചാർജിൽ വർധനയില്ല, മിനിമം ചാർജ് 15 രൂപയാക്കി ഉയർത്തണം, വിദ്യാർഥി കൺസെഷൻ ഉയർത്തുക തുടങ്ങി വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം.
"ഞങ്ങൾ ഒരു സമരം ഒഴിവാക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ ഇനി ബസ് സർവീസ് നിർത്തി വച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു മാർഗമില്ല. കമ്മീഷണറുടെ ശുപാർശകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്താനോ തീരുമാനം എടുക്കാനോ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. നവംബര് മൂന്ന് മുതൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൺസെക്ഷൻ. 2022ലാണ് ചാർജ് വർധനവുണ്ടായത്. അതേസമയം ഇതേ കാലയളവിൽ പെട്രോളിന് വില കൂടി. 103 രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ 103 വിദ്യാർഥികൾ കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയ വത്ക്കരിക്കുയാണ് ചെയ്യുന്നത്" ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
ഈ മാസം 16ന് തന്നെ സമര നോട്ടീസ് സര്ക്കാരിന് കൈമാറിയിരുന്നെങ്കിലും അനുകൂലമായ തുടര്നടപടികള് ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ജനറൽ കൺവീനർ ഗോപിനാഥൻ, ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ സംഘടന നേതാക്കളായ വിദ്യാധരൻ, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ബിബിൻ ആലപ്പാട്ട്, മണികണ്ഠൻ, ബഷീർ, ബേബി എന്നിവരും വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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