സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് പണിമുടക്ക്? വൻ പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നവംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനിശ്ചിതകാല ബസ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Published : October 6, 2026 at 6:36 PM IST
ത്യശൂർ : സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ യാത്രാപദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി' മൂലം സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ കനത്ത ഇടിവുണ്ടായതായി ബസുടമകളുടെ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും അനുവദിച്ച സൗജന്യ യാത്ര സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ഉടമകളുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 14 ന് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ബസുടമകളും കുടുംബങ്ങളും മാർച്ചും ധർണയും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശൂരിൽ നടന്ന ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാനതല യോഗത്തിനുശേഷമാണ് ഭാരവാഹികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.
സമരമുഖത്തേക്ക് ബസ് ഉടമകൾ; ഭയന്ന് പൊതുഗതാഗത മേഖല
പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമരത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാതെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 14 ലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവേളയിൽത്തന്നെ തുടർ സമരങ്ങളുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കും. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഭാരവാഹികൾ നിരാഹാര സമരവും ആരംഭിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുകൂലമായ നിലപാടോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ ബസുകളും സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. നിരാഹാര സമരത്തിനിടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ സർവീസുകൾ പൂർണമായി സ്തംഭിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
" ആ നിരാഹാര സമരം കാരണം ഗവൺമെൻ്റ് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ ബസുകളും സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് " എന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് കെ കെ തോമസ് വ്യക്തമാക്കി
കൺസെഷൻ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യം
ദിനംപ്രതി വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കണമെന്നും ഫെഡറേഷൻ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡീസൽ വില വർദ്ധനവും സ്പെയർ പാർട്സ് വിലക്കയറ്റവും കാരണം നട്ടം തിരിയുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി കൂടി തിരിച്ചടിയായതോടെയാണ് ജീവനക്കാരും ഉടമകളും പ്രതിസന്ധിയിലായത്. നവംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ അനിശ്ചിതകാല ബസ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചാൽ അത് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെയും യാത്രക്കാരെയും ഒരുപോലെ സാരമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്നാണ് ബസുടമകളുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Also Read: ശബരിമലയിൽ 400 മുറികൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം; ബുക്കിങ് നാളെ ആരംഭിക്കും