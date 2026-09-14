ജയിൽ മെനുവിൽ വൻ മാറ്റം; തടവുകാർക്ക് ഇനി മട്ടനും മീനും ലഭിക്കില്ല
ചെലവ് ചുരുക്കലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയുമാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
Published : September 14, 2026 at 9:23 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരുടെ ഭക്ഷണ മെനുവിൽ സുപ്രധാന മാറ്റത്തിന് നീക്കം. തടവുകാർക്ക് നൽകിവരുന്ന മട്ടനും മീൻ കറിയും ഒഴിവാക്കി പകരം ചിക്കൻ, സോയ ചങ്ക്സ്, മുട്ട എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശവുമായി ജയിൽ വകുപ്പ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. ചെലവ് ചുരുക്കലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയുമാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ജയിൽ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എസ് ശ്രീജിത്ത് ഈ മാസം ആദ്യം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നൽകിയ കത്തിലാണ് പുതിയ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ജയിലുകളിലെ നിലവിലെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരും.
മുൻപ് മട്ടൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ, മീൻ രണ്ടുതവണ
നിലവിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് തടവുകാർക്ക് മട്ടൻ നൽകുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം 100 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത മട്ടനാണ് വിളമ്പുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം 140 ഗ്രാം മീൻ കറിയായി നൽകുന്നു. മട്ടനും മീനും നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് ഗണ്യമായതാണെന്നാണ് ജയിൽ വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. മട്ടൻ നൽകുന്നതിന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 5.72 കോടി രൂപയും മീൻ നൽകുന്നതിന് 4.8 കോടി രൂപയും ചെലവാകുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ വർഷം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
1967 മുതൽ മട്ടൻ, 2014 മുതൽ മീൻ
ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മട്ടന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. 1967ലാണ് ഉണക്കമീനിന് പകരമായി മട്ടൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് ദീർഘകാലം മട്ടൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തടവുകാർക്ക് നൽകിവന്നിരുന്നു. മീൻ കറി മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് 2014ലാണ്. ജയിലുകളിലെ ഭക്ഷണക്രമം സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഇത്. അതിനുമുൻപ് 2012ൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പുണ്ടയും ഉണക്കമീനും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പകരം ചിക്കനും സോയയും മുട്ടയും
മട്ടന് പകരം ചിക്കൻ നൽകുന്നതിന് ഏകദേശം 1.26 കോടി രൂപ മാത്രമേ ചെലവാകൂ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മീനിന് പകരം സോയ ചങ്ക്സും മുട്ടയും നൽകുന്നതിന് ഏകദേശം 3.4 കോടി രൂപ ചെലവാകും. നിലവിലെ വിതരണച്ചെലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ വർഷം പരമാവധി 5.7 കോടി രൂപ വരെ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയും വലിയ തോതിൽ ഭക്ഷണം സംഭരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പുതിയ നിർദേശത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. തടവുകാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ അളവിൽ മാംസവും മീനും സ്ഥിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇതിന് പകരം താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞതും സംഭരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും എളുപ്പമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നീക്കം.
ആരോഗ്യ ആശങ്കയും സസ്യാഹാരികൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങളും
ചെലവിനൊപ്പം ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളും മട്ടൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ജയിൽ വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ചുവന്ന മാംസം തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയസംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് അധികൃതർക്കുള്ളത്. തടവുകാർക്ക് ദീർഘകാലം നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായും മെനുവിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ആലോചനയാണിത്. മട്ടനും മീനും ഒഴിവാക്കിയാലും മറ്റ് വിഭവങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. മാംസാഹാരം നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സസ്യാഹാരികളായ തടവുകാർക്ക് പകരമായി അധിക അളവിൽ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ നൽകും.
പ്രധാന ഭക്ഷണവും പ്രത്യേക സദ്യയും
നിലവിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണമായി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ചപ്പാത്തി, ഉപ്പുമാവ് എന്നിവയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഗ്രീൻപീസ് കറി, കടലക്കറി, സാമ്പാർ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും നൽകും. ചായയും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിലും അത്താഴത്തിലും ചോറാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അവിയൽ, തീയൽ, പച്ചക്കറി വറുത്തത്, പുളിശ്ശേരി, തോരൻ, തൈര് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ മാറിമാറി നൽകുന്നു. അത്താഴത്തിന് കപ്പ മസാല, രസം, അച്ചാർ തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. തടവുകാരുടെ പോഷകാവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഭക്ഷണക്രമം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ നിർദേശം നടപ്പായാലും നിലവിലെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടന നിലനിർത്താനാണ് തീരുമാനം.
ശാരീരികമായി അസുഖമുള്ളവർക്കും ദുർബലരായ തടവുകാർക്കും സാധാരണ മെനുവിന് പകരം പ്രത്യേക ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സംവിധാനവും നിലവിലുണ്ട്. ജയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇവർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
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സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് പുറമെ വർഷത്തിൽ 10 ഉത്സവാവസരങ്ങളിൽ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക വിരുന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. തുറന്ന ജയിലുകളിലെ തടവുകാർക്ക് ഓരോ വിളവെടുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തിൽ കൊയ്ത്തുത്സവ വിരുന്നും നൽകിവരുന്നുണ്ട്. മട്ടനും മീനും ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദേശം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ജയിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റമാകും അത്.
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