വൈദ്യുതി വിവാദത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരിച്ചടി; പിണറായിയുടെ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് വി ഡി സതീശന്
ജി.എൻ.എ ഒരു ഉൽപാദന കമ്പനി അല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതേ സ്ഥാപനം വഴി പലവട്ടം വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 6, 2026 at 6:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. 12.50 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുമെന്ന ഉറപ്പ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അധികാരികൾ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ആ പ്രൊപ്പോസൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ജി.എൻ.എ ഒരു ഉൽപാദന കമ്പനി അല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതേ സ്ഥാപനം വഴി പലവട്ടം വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് നോട്ടെഴുതിക്കൊടുത്തവർ അത് മനഃപൂർവം മറന്നതാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ അങ്ങയെ നാണംകെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാദിക്കുന്ന ഹിമാചൽ കരാർ പി.ടി.സി എന്ന ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണെന്നും അവരുടെ മാർജിൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 14.50 രൂപ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതെന്നുമുള്ളത് അങ്ങയ്ക്ക് അറിയാത്തതാണോ അതോ സൗകര്യപൂർവം മറച്ചുവച്ചതാണോ? ഹിമാചലിന്റെ പഴയ നിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജി.എൻ.എയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറ്റൊരു വാദം. ഹിമാചലിന്റെ പഴയ നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജി.എൻ.എയാണ് മികച്ചതെന്ന് അംഗീകരിച്ചല്ലോ. ഹിമാചൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ഒറ്റ നിരക്ക് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ പഴയ നിരക്ക്, പുതിയ നിരക്ക് എന്നൊന്നുമില്ല. ജി.എൻ.എ ഒരു ഉൽപാദന കമ്പനി അല്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇതേ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഇതേ സ്ഥാപനം വഴി പലവട്ടം വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ പവർ കട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാണ് സംസ്ഥാനം പവർ കട്ടിനെ മറികടന്നത്. കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി സംബന്ധിച്ച അതോറിറ്റിയായ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഓപ്പൺ ടെൻഡർ വഴി ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലെന്നും പവർ കട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അവരുടെ മുന്നിലുള്ള കരാറുകളിൽ അടിയന്തര തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനുമാണ് സർക്കാരിന് ഫയലുകൾ സമർപ്പിച്ചത്. പവർ കട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഏതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന ചോദ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ വച്ചത്. ആ ഫയലിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. പൊതുവിപണിയിൽ നിന്നും അഞ്ചുരൂപ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായാൽ ജി.എൻ.എയ്ക്ക് 3.50 രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാദം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹിമാചലിന് നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് 9.50 രൂപയാണ്. ഇക്കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയാത്തത് പി.ടി.സി എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ വഴി വന്ന ഹിമാചലിന്റെ പ്രൊപ്പോസലിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ? ഹിമാചൽ, ജി.എൻ.എ താരതമ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തിന് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നോൺ സോളാർ, പീക്ക് അവറുകളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി നൽകുകയെന്ന പരിശോധനയാണ് നടത്തിയത്. കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ നോട്ടിൽ കുറിച്ച പ്രകാരം, ജി.എൻ.എയിൽ നിന്നും ഹിമാചൽ കരാറിനെക്കാൾ 385 മില്യൺ യൂണിറ്റ് നോൺ സോളാർ സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുമെന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അനധികൃതമായി ഫയലിൽ ഇടപെട്ടെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെ മറികടന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഫയലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചല്ലോ.
സർക്കാരിന്റെ ഫയൽ നീക്കം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് നേരിട്ട് ലഭിക്കില്ലെന്നിരിക്കെ ഏത് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്? പറയുന്ന ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിനായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി അയച്ചതാണ്. അല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിപ്പിച്ചതല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ തീരുമാനത്തിനെത്തിയ ഒരു ഫയലിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കൂടി പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന ഫയലുകളിൽ ഒരു പരിശോധനയും നടത്താതെ ഒപ്പിടാനല്ല ജനങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫയൽ പരിശോധിച്ചതും കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുത്തതും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊണ്ടു വരുന്ന ഏത് പേപ്പറിന് താഴെയും കണ്ണടച്ച് ഒപ്പിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശൈലിയല്ല. ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പണം കൊള്ളയടിക്കലാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. സോളാർ സമയത്തിന് പുറത്തും പീക്ക് അവറിലും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ കുറവ് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന കരാറിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്തിനാണ് കുട പിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. കെ.എസ്.ഇ.ബി എതിർത്തിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനം എടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം.
സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ട ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. 25 വർഷത്തേക്ക് 4.29 രൂപ നിരക്കിൽ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ കൊണ്ടു വന്ന ദീർഘകാല കരാർ എട്ട് വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം റദ്ദാക്കുകയും പിന്നീട് എട്ട് മുതൽ 14 രൂപ വരെ നിരക്കിൽ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കുട പിടിക്കുകയും ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ. അദ്ദേഹം എടുത്തതു പോലെ ജനദ്രോഹപരമായ ഒരു നടപടിയും ഈ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളില്ല. ജനങ്ങൾക്കു മേൽ അധിക ബാധ്യത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിനയപൂർവം അറിയിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:അശ്വതിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വന്തം കൂരയിൽ അന്തിയുറങ്ങാം; ജപ്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്