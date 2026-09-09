വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കാലാവസ്ഥയും ഉപഭോഗ വർധനവും; നിയന്ത്രണത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയബന്ധിതമായി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്ത് എസി, ഫാൻ ഉപയോഗത്തിനു പുറമേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിംഗും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
Published : September 9, 2026 at 6:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യവും ഉപഭോഗത്തിൽ വന്ന വർധനവുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണത്തോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. കാലാവസ്ഥ വിഷയം കാരണം ദേശീയതലത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്.
പുറത്തുനിന്ന് ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രയാസം മനസിലാക്കണം. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ വിഷമം മനസിലാക്കുന്നു. സർക്കാരിന് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാവില്ല. ആരുടെയും അനാസ്ഥയല്ല പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. സ്വിച്ചിട്ടത് പോലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകില്ല. മനുഷ്യസാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ മാത്രം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 5200 മെഗാവാട്ടാണ്. കേന്ദ്രവിഹിതമായി ലഭിക്കുന്നത് 1500 മെഗാവാട്ടാണ്. ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ 630 മെഗാവാട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഹ്രസ്വകാല കരാറുകളിൽ നിന്നും 100 മെഗാവാട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് ഗ്രിഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കേരളത്തിന് 700 മെഗാവാട്ട് കുറവുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു അവർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള റീജിയണൽ ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്ററാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അധിക ഉപഭോഗമുണ്ടായാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുന്നത് അവരാണ്.
കാലാവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. അയൽ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ 86 ശതമാനവും സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്. തെലങ്കാനയിൽ 67 ശതമാനവും കർണാടകയിൽ 60 ശതമാനവും തമിഴ്നാട്ടിൽ 50 ശതമാനവും സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ 25 ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതിനായി കേന്ദ്രത്തെയും മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റുകളെയുമാണ് കേരളം ആശ്രയിക്കുന്നത്.
രാജ്യവ്യാപകമായി ചൂട് കൂടുകയും ഉത്പാദനം കുറയുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്. ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത്. ചൂട് കൂടുതലായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ-മേയ് മാസങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കടമായി വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി ഇപ്പോൾ തിരികെ നൽകി വരുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ കടം പൂർണമായി വീട്ടാനാകും.
4.29 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന ദീർഘകാല കരാർ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ കരാർ റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ടു. കരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി സർക്കാരും വൈദ്യുതി ബോർഡും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമയബന്ധിതമായി അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്ത് എസി, ഫാൻ ഉപയോഗത്തിനു പുറമേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിംഗും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂട്ടുന്നുണ്ട്.
പകൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുകയും രാത്രിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. സോളാറിൽ പകൽ ശേഖരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി രാത്രിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ശേഖരിച്ചുവെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതും പ്രശ്നമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നാലിടങ്ങളിൽ സോളാർ ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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