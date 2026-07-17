സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെന്ന് മന്ത്രി; പവർകട്ടിനെതിരെ കോട്ടയത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ വൻ പ്രതിഷേധം
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ പ്രമാണിച്ച് തടസമില്ലാതെ കളി കാണാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങും.
Published : July 17, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 6:52 PM IST
കോട്ടയം: കേരളം കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമാണെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിപുലമായ നടപടികളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ. നിലവിലെ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം മറികടക്കാൻ ജനങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം പരമാവധി കുറച്ച് സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.
മുൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ ദീർഘകാല വൈദ്യുതി കരാർ റദ്ദാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കടുത്ത വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും അത് പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന താത്കാലിക നടപടികളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത്.
ഉപഭോഗത്തിൽ വൻ വർധനവ്; ഉത്പാദനം കേവലം 17 ശതമാനം
''സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വളരെ രൂക്ഷമാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേശിയ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ്. കേരളം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ആവശ്യം 3500 മുതൽ 3600 മെഗാവാട്ട് വരെയായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇത്തവണ അത് 4700 മുതൽ 4800 മെഗാവാട്ട് വരെയായി കുതിച്ചുയർന്നു. അതായത് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് 1100 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഭീമമായ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്'' എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തിന് ആനുപാതികമായ ഉത്പാദനം കേരളത്തിലില്ല. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആകെ ആവശ്യത്തിന്റെ കേവലം 17 ശതമാനം വൈദ്യുതി മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് . രാജ്യമൊട്ടാകെ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ പ്രധാന ജലസംഭരണികളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി താഴ്ന്നു. ഇതോടൊപ്പം കടുത്ത ചൂട് കാരണം വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുത്തനെ കൂടുകയും ചെയ്തു.
ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിർദേശങ്ങൾ
പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എസികൾ 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിജപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണം. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പോലുള്ള ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. പകലത്തെ വൈദ്യുതിക്ക് വില കുറവാണെങ്കിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിന് 10 രൂപയോളം ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസം; ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി
വരാനിരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ പ്രമാണിച്ച് കായികപ്രേമികൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ കളി കാണാൻ കെഎസ്ഇബി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനൽ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തടസമില്ലാതെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സമീപിച്ച് വലിയ വില നൽകി അധിക വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് കോട്ടയത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി പകലും രാത്രിയും ഒരുപോലെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറുകളിലാണ് സംസ്ഥാനം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ വൻ പ്രതിഷേധം
അതേസമയം, യുഡിഎഫ് ഭരണം കേരളത്തിൽ പവർകട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ കോട്ടയത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കോട്ടയം മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കോട്ടയം സ്റ്റാർ ജംഗ്ഷനിലെ കെഎസ്ഇബി എ.ഇ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന കൂട്ടധർണ്ണ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം ബി. സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഭരണമില്ലെന്നും പവർകട്ട് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ബി ടീമായാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി ഒരു പദ്ധതിയും ഈ ഭരണത്തിലില്ല. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തുടരാൻ പോലും ഈ ഗവൺമെൻ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും, വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും ബി. സുരേഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ധർണ്ണയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അർച്ചന സദാശിവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി.എസ്. ശരത്, രാഹുൽ രാജേഷ്, അജിൻ കുരുവിള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ച
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