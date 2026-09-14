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പവർ കട്ടിന് പരിഹാരം തേടി സർക്കാർ; വൈദ്യുതി തേടി കെഎസ്ഇബി സംഘം ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക്

കൂടിയ വിലയ്ക്ക് താപ വൈദ്യുതി അടിയന്തിരമായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നൽകി.

KSEB POWER CUT POWER CRISIS ELECTRICITY
KERALA POWER CRISIS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 8:01 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വി.ഡി സതീശൻ സർക്കാരിനു മേൽ ഇടിത്തീയായി തുടരുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെയും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുതി തേടി വൈദ്യുതി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. കൂടിയ വിലയ്ക്ക് താപ വൈദ്യുതി അടിയന്തിരമായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നൽകി.

യൂണിറ്റിന് പരമാവധി 10 രൂപയ്ക്ക് വരെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയത്. അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ഇടപെടൽ. ഇത്തരത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അധിക നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പണം അനുവദിക്കും.

പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ.എസ്.ഇ.ബി സർക്കാരിന് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പ്രശ്നത്തിലിടപെടുകയും മുഖ്യമന്ത്രി, വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്, കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെയർമാൻ എം.ജി രാജമാണിക്യം എന്നിവർ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പണം പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഏതു വിധേനയും വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്.

പണമല്ല പ്രശ്നമെന്നും പ്രശ്നം പവറാണെന്നും വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ പീക്ക് സമയത്ത് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാൻ വൻ വില നൽകേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ.ടി.പി.സിയുടെ രത്നഗിരി പ്ലാന്റിൽ നിന്നും 30 രൂപ നിരക്കിൽ 300 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ ഒഡീഷയിലെ താൽച്ചർ താപ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നും ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 150 മെഗാവാട്ട് വീതം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 900 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണ് പ്രതിദിനം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 600 മെഗാവാട്ട് എത്തിക്കാനായാൽ ബാക്കി വരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഉള്ള വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നികത്താമെന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടൽ. ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ നിലവിലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി കണക്കു കൂട്ടുന്നു. ദീർഘകാലത്തിൽ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു.

സമാന പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂണിറ്റിന് 36 രൂപയ്ക്കാണ് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത്. ഇന്നലെ 68.7491 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി പുറത്തു നിന്ന് എത്തിച്ചു. ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ പരമാവധി ഉത്പാദനം നടത്തി. ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിലെ ആകെ ഉത്പാദനം 18.1243 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായിരുന്നു. അതേസമയം രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ ഉയരുന്നതായി രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി ഗ്രിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ പീക്ക് ടൈം ഉപഭോഗം 2.67 ലക്ഷം മെഗാവാട്ട് എന്ന സർവകാല റെക്കോഡിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്‌നാട് ആണ്. 912 മെഗാവാട്ടിന്‍റെ കുറവാണ് തമിഴ്‌നാടിനുള്ളത്. 632 മെഗാവാട്ട് കുറവുള്ള കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 313 മെഗാവാട്ട് കുറവുള്ള രാജസ്ഥാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഗ്രിഡ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നവരാത്രി, ദീപാവലി സമയമായ ഒക്ടോബറോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്സവ സീസണാകും. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതി രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

KSEB
POWER CUT
POWER CRISIS
ELECTRICITY
KERALA POWER CRISIS

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