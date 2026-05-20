വകുപ്പുകളില് വിജ്ഞാപനമായി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയമവും ധനകാര്യവും അടക്കം 40 വകുപ്പുകൾ; ഫിഷറീസ് ലീഗിന്
ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ് വകുപ്പുകൾക്കു പുറമെ കയറും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : May 20, 2026 at 4:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശൻ സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുവിഭജനം പൂർത്തിയായി. ഇതുസംബന്ധിച്ച സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി. ഗവർണറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ എ ജയതിലക് ആണ് വകുപ്പുകൾ അനുവദിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്.
പൊതുഭരണം, ധനം, നിയമം, തുറമുഖമുൾപ്പെടെ 40 വകുപ്പുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. ആഭ്യന്തരം, വിജിലൻസ് വകുപ്പുകൾക്കു പുറമെ കയറും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. എപി അനിൽകുമാറിനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എക്സൈസ്, സഹകരണ വകുപ്പുകളാണ് എം ലിജുവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും ചുവടെ
വി ഡി സതീശൻ- ധനകാര്യം, പൊതുഭരണം, ആസൂത്രണം, നിയമം, വിജിലൻസ് ഒഴികെയുള്ള ആഭ്യന്തര നയരൂപീകരണങ്ങൾ, ടാക്സ്, ലോട്ടറി, ട്രഷറി, എയർപോർട്ടുകൾ, മെട്രോ റെയിൽ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യ, ദുരന്തനിവാരണം, നോർക്ക, ഇൻഫർമേഷൻ & പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്, റെയിൽവേ, പൊതുഭരണം
