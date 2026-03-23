സംസ്ഥാനത്ത് പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായി; മത്സരരംഗത്ത് 1202 സ്ഥാനാർഥികൾ

നിലവിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,471 പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 8:35 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 8:50 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് (മാർച്ച് 23) മൂന്ന് മണിക്ക് അവസാനിച്ചതോടെ ആകെ 1202 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്താകെ 2039 പത്രികകളാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 17 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികൾ മാത്രമാണ് മത്സരത്തിനുള്ളത്. നിലവിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,471 പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകളാണുള്ളത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്ത് ഒൻപത് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ആകെ 15 പത്രികകൾ മണ്ഡലത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇവിടെ മാറ്റുരച്ചത്. 198 പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകളാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍റെ മണ്ഡലമായ പറവൂരിൽ നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏഴ് പത്രികകളാണ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്; മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇതുവരെ രംഗത്തുള്ളത്. സിപിഎമ്മിന് വിമത ഭീഷണിയുള്ള പയ്യന്നൂരിൽ 13 പത്രികകളിലൂടെ ഏഴ് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ആറ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട തളിപ്പറമ്പിൽ നാല് സ്ഥാനാർഥികളുണ്ട്. അവിടെ സിപിഎം വിമതനായ ടി.കെ. ഗോവിന്ദനെയാണ് യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും (വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്) സിപിഎമ്മിന്‍റെ കെ.കെ. ശൈലജയും മത്സരിക്കുന്ന പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ 15 പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവരടക്കം ഒൻപത് സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. ബിജെപിയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിലെത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ സന്ദീപ് വാര്യർക്കെതിരെ രണ്ട് പേരാണ് മത്സരമുയർത്തുന്നത്; ആകെ ആറ് പത്രികകളാണ് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക നിലവിൽ അപൂർണ്ണമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

(ക്രമം: പോളിംഗ് ബൂത്ത്, പത്രികകളുടെ എണ്ണം, സ്ഥാനാർഥികൾ - രാത്രി എട്ടു മണി വരെ ഇലക്ഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ കണക്ക് പ്രകാരം)

വർക്കല: 202 – 7 – 3

ആറ്റിങ്ങൽ: 213 – 5 – 2

ചിറയിൻകീഴ്: 213 – 5 – 2

നെടുമങ്ങാട്: 213 – 5 – 2

വാമനപുരം: 231 – 7 – 3

കഴക്കൂട്ടം: 216 – 8 – 5

വട്ടിയൂർക്കാവ്: 209 – 11 – 7

നേമം: 209 – 14 – 7

കാട്ടാക്കട: 222 – 2 – 2

അരുവിക്കര: 237 – 7 – 3

നെയ്യാറ്റിൻകര: 214 – 9 – 6

പാറശ്ശാല: 257 – 5 – 3

തിരുവനന്തപുരം: 230 – 3 – 2

കൊല്ലം ജില്ല

കരുനാഗപ്പള്ളി: 214 – 9 – 4

ചവറ: 188 – 5 – 2

കുന്നത്തൂർ: 227 – 10 – 5

കൊട്ടാരക്കര: 204 – 10 – 5

പത്തനാപുരം: 196 – 5 – 2

കുണ്ടറ: 226 – 4 – 2

ഇരവിപുരം: 191 – 4 – 2

കൊല്ലം: 190 – 12 – 8

പുനലൂർ: 220 – 7 – 6

ചടയമംഗലം: 204 – 5 – 3

ചാത്തന്നൂർ: 196 – 8 – 4

ആലപ്പുഴ ജില്ല

അരൂർ: 210 – 5 – 3

ആലപ്പുഴ: 219 – 5 – 3

അമ്പലപ്പുഴ: 195 – 8 – 4

കായംകുളം: 225 – 4 – 2

ചെങ്ങന്നൂർ: 209 – 13 – 6

മാവേലിക്കര: 226 – 2 – 2

ചേർത്തല: 230 – 8 – 2

കുട്ടനാട്: 180 – 12 – 7

ഹരിപ്പാട്: 204 – 10 – 5

പത്തനംതിട്ട ജില്ല

ആറന്മുള: 272 – 2 – 2

കോന്നി: 228 – 3 – 2

റാന്നി: 237 – 3 – 1

അടൂർ: 231 – 2 – 1

തിരുവല്ല: 239 – 11 – 5

കോട്ടയം ജില്ല

ഏറ്റുമാനൂർ: 177 – 8 – 3

കോട്ടയം: 188 – 13 – 7

പുതുപ്പള്ളി: 201 – 6 – 4

പാലാ: 217 – 4 – 3

കടുത്തുരുത്തി: 205 – 11 – 5

വൈക്കം: 180 – 16 – 8

ചങ്ങനാശ്ശേരി: 205 – 4 – 3

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: 200 – 5 – 3

പൂഞ്ഞാർ: 218 – 13 – 9

ഇടുക്കി ജില്ല

ഉടുമ്പൻചോല: 201 – 6 – 3

ദേവികുളം: 215 – 9 – 6

തൊടുപുഴ: 229 – 16 – 10

ഇടുക്കി: 207 – 3 – 2

പീരുമേട്: 224 – 7 – 5

എറണാകുളം ജില്ല

അങ്കമാലി: 217 – 12 – 6

ആലുവ: 248 – 9 – 3

കുന്നത്തുനാട്: 222 – 3 – 1

വൈപ്പിൻ: 216 – 9 – 9

കളമശ്ശേരി: 218 – 17 – 11

തൃക്കാക്കര: 262 – 12 – 5

കൊച്ചി: 241 – 13 – 8

തൃപ്പൂണിത്തുറ: 294 – 10 – 5

കോതമംഗലം: 191 – 6 – 4

മൂവാറ്റുപുഴ: 203 – 8 – 3

പിറവം: 206 – 17 – 9

പെരുമ്പാവൂർ: 202 – 4 – 2

പറവൂർ: 222 – 3 – 2

എറണാകുളം: 206 – 9 – 4

തൃശ്ശൂർ ജില്ല

ചേലക്കര: 218 – 3 – 2

തൃത്താല: 218 – 3 – 2

കുന്നംകുളം: 206 – 8 – 6

മണലൂർ: 235 – 9 – 4

ഗുരുവായൂർ: 232 – 14 – 6

പുതുക്കാട്: 225 – 9 – 6

ഇരിങ്ങാലക്കുട: 223 – 15 – 8

വടക്കാഞ്ചേരി: 231 – 8 – 4

ഒല്ലൂർ: 215 – 13 – 7

തൃശ്ശൂർ: 211 – 17 – 9

നാട്ടിക: 225 – 12 – 4

കയ്പമംഗലം: 191 – 8 – 3

ചാലക്കുടി: 219 – 8 – 4

കൊടുങ്ങല്ലൂർ: 208 – 7 – 4

പാലക്കാട് ജില്ല

പട്ടാമ്പി: 222 – 4 – 3

തരൂർ: 177 – 11 – 7

ആലത്തൂർ: 174 – 4 – 4

നെന്മാറ: 207 – 15 – 9

ഷൊർണ്ണൂർ: 224 – 5 – 4

ഒറ്റപ്പാലം: 238 – 8 – 5

കോങ്ങാട്: 193 – 11 – 5

മലമ്പുഴ: 246 – 15 – 8

മണ്ണാർക്കാട്: 220 – 20 – 12

പാലക്കാട്: 219 – 12 – 5

ചിറ്റൂർ: 193 – 10 – 5

മലപ്പുറം ജില്ല

കൊണ്ടോട്ടി: 246 – 1 – 1

ഏറനാട്: 213 – 7 – 5

നിലമ്പൂർ: 263 – 9 – 5

വണ്ടൂർ: 257 – 6 – 3

മഞ്ചേരി: 237 – 2 – 2

പെരിന്തൽമണ്ണ: 244 – 5 – 4

മങ്കട: 232 – 3 – 3

മലപ്പുറം: 237 – 2 – 2

വേങ്ങര: 192 – 0 – 0

വള്ളിക്കുന്ന്: 225 – 13 – 10

തിരൂരങ്ങാടി: 204 – 4 – 3

താനൂർ: 211 – 5 – 5

തിരൂർ: 243 – 0 – 0

കോട്ടക്കൽ: 241 – 13 – 7

തവനൂർ: 218 – 4 – 2

പൊന്നാനി: 219 – 8 – 4

കോഴിക്കോട് ജില്ല

വടകര: 186 – 11 – 7

കുറ്റ്യാടി: 222 – 6 – 3

നാദാപുരം: 254 – 8 – 4

കൊയിലാണ്ടി: 231 – 19 – 10

പേരാമ്പ്ര: 232 – 8 – 4

ബാലുശ്ശേരി: 256 – 8 – 4

എലത്തൂർ: 209 – 13 – 7

കോഴിക്കോട് നോർത്ത്: 186 – 8 – 5

കോഴിക്കോട് സൗത്ത്: 168 – 11 – 6

ബേപ്പൂർ: 215 – 15 – 11

തിരുവമ്പാടി: 209 – 19 – 7

കുന്നമംഗലം: 255 – 3 – 2

കൊടുവള്ളി: 214 – 4 – 3

മാനന്തവാടി: 237 – 1 – 1

സുൽത്താൻ ബത്തേരി: 251 – 5 – 3

കൽപ്പറ്റ: 227 – 6 – 5

കണ്ണൂർ ജില്ല

പയ്യന്നൂർ: 192 – 13 – 10

തളിപ്പറമ്പ്: 233 – 6 – 4

അഴീക്കോട്: 184 – 13 – 7

ഇരിക്കൂർ: 214 – 13 – 7

കണ്ണൂർ: 179 – 9 – 6

കല്ല്യാശ്ശേരി: 184 – 13 – 7

ധർമ്മടം: 198 – 15 – 9

മട്ടന്നൂർ: 205 – 9 – 6

പേരാവൂർ: 183 – 15 – 9

തലശ്ശേരി: 189 – 14 – 7

കാസർകോട് ജില്ല

മഞ്ചേശ്വരം: 229 – 10 – 6

കാസർകോട്: 218 – 12 – 6

ഉദുമ: 237 – 11 – 6

കാഞ്ഞങ്ങാട്: 239 – 11 – 7

തൃക്കരിപ്പൂർ: 218 – 6 – 3

