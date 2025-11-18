ETV Bharat / state

ഗിരീഷിന്‍റെ കൈത്തറിയിൽ 'ചിഹ്നങ്ങളുടെ' പൂക്കാലം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ട്രെന്‍ഡായി ഈ പ്രിന്‍റഡ് മുണ്ടുകള്‍

ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കിയ മുണ്ടുകളുമായി ഗിരീഷ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 18, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
പാലക്കാട്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മാത്രമല്ല, മാരായമംഗലത്തെ ഗിരീഷിന്‍റെ കൈത്തറി കട വൈറലാണ്. പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കി ഒറ്റമുണ്ടുകൾ വിൽപനക്കെത്തിച്ചതോടെ സംഗതി ക്ലിക്കായി. സി പി എം, കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി, മുസ്ലിം ലീഗ് ചിഹ്നങ്ങളായ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം, അരിവാൾ നെൽക്കതിർ, കൈപ്പത്തി, താമര, ഏണി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച മുണ്ടാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറക്കിയത്. ഇതാകട്ടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സ്ഥാനാർഥികളും ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗിരീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കേവലം ഇരുനൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം പതിച്ച മുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും, അനുഭാവികളുമായ ഉപഭോക്താക്കളും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ തരം മുണ്ടുകൾക്ക് ചില്ലറയായും മൊത്തമായും ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് താരതമ്യേന ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലുള്ളത്.

ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കിയ മുണ്ടുകളുമായി ഗിരീഷ് (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഓണം സീസണിൽ പ്രിന്‍റഡ് മുണ്ടുകളാണ് കൂടുതലായി വിറ്റുപോയത്. വസന്തോത്സവത്തിന് ശേഷം ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ ഉത്സവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതോടെയാണ്, ഗിരീഷിന്‍റെ മനസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രിന്‍റഡ് മുണ്ടുകൾ എന്ന ആശയമുദിച്ചത്. പിന്നെയൊന്നും താമസിച്ചില്ല, കോയമ്പത്തൂരിലെ നിർമ്മാണ യൂനിറ്റിൽ നിന്നും കൈപ്പത്തിയും, താമരയും, അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രവും, അരിവാൾ നെൽക്കതിരും, ഏണിയും പതിച്ച മുണ്ടുകൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കിയ മുണ്ടുകളുമായി ഗിരീഷ് (ETV Bharat)

ചില സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും ചിഹ്നം അനുവദിച്ചാൽ, തങ്ങളുടെ ചിഹ്നം പതിച്ച മുണ്ടുകൾ തയാറാക്കി നൽകുമോയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഗിരീഷിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കെല്ലാം മുണ്ടുകൾ നിർമിച്ച് നൽകണമെന്നാണ് ഗിരീഷിന്‍റെ ആഗ്രഹം. പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതേ മുണ്ട് വരുന്ന നിയമസഭാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഗിരീഷ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

സ്ഥാനാർഥികളും പ്രവർത്തകരും ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിൽ ചിഹ്നം പതിച്ച കൈത്തറി മുണ്ടു ധരിച്ച് കേരള തനിമയോടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം കൂടുതൽ ചൂടുപിടിക്കുന്നതോടെ മുണ്ട് വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കിയ മുണ്ടുകള്‍ (ETV Bharat)

പ്രധാനമായും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കൊറിയർ വഴിയാണ് മുണ്ട് വിൽപന പൊടിപൊടിക്കുന്നത്. ഇതിനകം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം മുണ്ടുകളാണ് വിൽപന നടത്തിയത്. ഇന്നും ഓൺലൈൻ വഴി നിരവധി ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ മുണ്ടിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നം കരയാക്കിയ തന്‍റെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതിന്‍റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗിരീഷ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പാലക്കാട്ടെ പാർട്ടി മുണ്ട് വൈറലാണ്. എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്.

വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സാരികളുമുണ്ട്. ത്രിവർണ സാരിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിലേറെയായി മാരായമംഗലത്ത് ഗിരീഷിന്‍റെ കൈത്തറിക്കട പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്.

ചിഹ്നങ്ങൾ കരയാക്കിയ മുണ്ടുകള്‍ (ETV Bharat)

