ETV Bharat / state

ഡീലിൽ ഡിജിറ്റൽ പോര്; കളം നിറയുന്നത് ആര്‍എസ്എസ് ബന്ധം

Digital War Escalates Between Pinarayi and Satheesan (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും തമ്മിൽ ഡിജിറ്റൽ പോര്. പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം ആദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെതിരെ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും 'സി.ജെ.പി' എന്ന ഒറ്റക്കക്ഷിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ്, യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ ഈ ആരോപണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറുകയും മറുപടി പറയാൻ സി.പി.എം, ബി.ജെ.പി നേതാക്കൾ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ, ഇടത് എം.പിമാരായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസും പി. സന്തോഷ് കുമാറും 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയുടെ യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം അസ്ഥാനത്താണെന്ന പരാതി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് നടന്ന കോൺഗ്രസ് മഹാറാലിയിൽ എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധി അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. മുൻപ് സി.പി.എം നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച അതേ ആരോപണം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ഡീൽ വിവാദത്തിൽ സി.പി.എം പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ അമരത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

2006-ൽ പറവൂരിൽ ആർ.എസ്.എസ് നടത്തിയ ഗോൾവാൾക്കർ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടകനായി പങ്കെടുത്തുവെന്ന ആരോപണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്. 2006-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപായിരുന്നു ഇതെന്നും 2001-ലും 2006-ലും വി.ഡി. സതീശൻ ആർ.എസ്.എസ് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ 2022-ൽ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പിണറായി വിജയനും സി.പി.എമ്മും എറിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ചൂണ്ടയാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വി.ഡി. സതീശൻ, ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി എന്നപോലെ മറുപടി നൽകി. 1977-ൽ സംഘപരിവാർ പിന്തുണയോടെ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച പിണറായി വിജയന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചത്. പാലക്കാട് മത്സരിച്ച സി.പി.എം സ്ഥാനാർത്ഥി ശിവദാസമേനോന്‍റെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് എൽ.കെ. അദ്വാനി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഒ. രാജഗോപാലാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കും വിധമായിരുന്നു മറുപടി. തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് പലവട്ടം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും മറുപടി പറഞ്ഞ സതീശൻ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ സി.പി.എമ്മിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും നേരിട്ട് കടന്നാക്രമിച്ചത് ഇടതുപക്ഷം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇതിനുപുറമെ, കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അന്നത്തെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എ.ഡി.ജി.പി എം.ആർ. അജിത് കുമാർ ആർ.എസ്.എസ് നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചുവെന്ന വസ്തുത വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എൽ.ഡി.എഫിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. എ.ഡി.ജി.പിയുടെ നടപടി പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് സി.പി.ഐ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ 'പി.എം ശ്രീ'യിൽ മന്ത്രിസഭയെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഒപ്പുവെച്ചുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതും സി.പി.ഐയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സി.പി.ഐ ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സർക്കാരിന് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു.

പൊതുജനം ഏതാണ്ട് മറന്നുപോയിരുന്ന കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലെ ഇ.ഡി അന്വേഷണവും പിണറായി വിജയന്‍റെ മകൾ വീണയ്‌ക്കെതിരായ എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ അന്വേഷണവും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി അന്തർധാരയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാദിച്ചതും ഭരണമുന്നണിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയായി. ഫലത്തിൽ വി.ഡി. സതീശനെയും കോൺഗ്രസിനെയും സംഘപരിവാർ ബന്ധത്തിൽ കുരുക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ എറിഞ്ഞ ചൂണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയായെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഡീൽ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിമാറാൻ ശ്രമിച്ച സി.പി.എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും, ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉയർത്തിയ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്.

TAGGED:

KERALA POLL
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
RSS
CONGRESS
KERALA POLL DEAL WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.