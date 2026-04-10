മൂന്നാം തവണയും ഇടത് സർക്കാരെന്ന് എൽഡിഎഫ്, ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്ന് യുഡിഎഫ്, പ്രതികരിച്ച് നേതാക്കള്
വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചതോടെ നെഞ്ചിടിപ്പിലാണ് മുന്നണികള്. തുടര്ഭരണമെന്ന് എല്ഡിഎഫ് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോള് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുഡിഎഫും പറയുന്നു. നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം വിശദമായി അറിയാം...
Published : April 10, 2026 at 4:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാം തവണയും ഇടത് സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും മലപ്പുറത്തും വലിയ വിജയം എൽഡിഎഫിന് ഉണ്ടാകുമെന്നും തവനൂരിലെ എല്ഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥി കെ ടി ജലീൽ. പോളിങ് വർധനവ് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പോളിങ് വർധനവ് യുഡിഎഫ് അനുകൂലമാവുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ ട്രാപ്പിലാക്കും. സമസ്തക്കാർ പറഞ്ഞത് അവരെ സഹായിച്ചവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കുമെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം അവരെ സഹായിച്ചത് എൽഡിഎഫ് ആണ്" കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു.
സമസ്തയുടെ നൂറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം സമസ്തയിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ വിഭാഗം ശക്തിപ്പെട്ടു. സമസ്ത പൂർണമായും ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കെ ടി ജലീൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സമസ്തയിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ ഭാഗം സംഘടനയിൽ മേൽകൈ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്ക് അവരുടെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി. സമസ്തയിലെ ലീഗ് വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കാന്തപുരം സമസ്തയുടെയും വോട്ടുകൾ ഇടതിന് കിട്ടിയെന്നും ജലീൽ പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫിന് ചരിത്ര വിജയമുണ്ടാവുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
കേരള ജനത നൽകുന്ന പൂർണ വിശ്വാസത്തിലാണ് തങ്ങൾ എന്നും യുഡിഎഫിന് ചരിത്ര വിജയമുണ്ടാവുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിതല പറഞ്ഞു. എല്ലാ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെ സന്തോഷകരമാണെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരോടും നേതാക്കന്മാരോടും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"പ്രചാരണ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചു. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണ രീതികളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അത് പൊതുവേ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്", ചെന്നിതല പറഞ്ഞു.
എതിർ സ്ഥാനാർഥികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ഒരു രീതിയിലും തേജോവധം ചെയ്യാതെ ആണ് തങ്ങളുടെ പ്രചരണ സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് എല്ലാ യുഡിഎഫ് നേതാക്കന്മാരും പ്രവർത്തകരും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രചാരണ രംഗത്തും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"ഈ അവസരത്തിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയോടും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയോടും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിനോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്തു. കേരളത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രത്യേക താത്പര്യത്തിൽ പ്രചാരണ സമിതി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു", രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
തൃശൂരിൽ ഇടതുപക്ഷം മികച്ച വിജയം നേടും - കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ
ജില്ലയിൽ ഇടതുപക്ഷം മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് സിപഎം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ. മണലൂരിൽ പ്രൊഫ. സി രവീന്ദ്രനാഥ് ജയിക്കുമെന്നും നാട്ടികയിലും ഇടതുപക്ഷം തന്നെ ജയിക്കുമെന്നും അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു.
ജില്ലയിൽ പോളിങ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചത് യുഡിഎഫിന് ഒരിക്കലും അനുകൂലമാവില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിതരണങ്ങളെല്ലാം സജീവമായി നടന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കണക്കുകളും ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 13 മണ്ഡലങ്ങളുള്ള തൃശൂരിൽ 11 സീറ്റും ഇടത് പക്ഷത്തിന് നല്ല സ്വീകാര്യത നൽകുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രചാരണ കോലാഹലങ്ങൾ എൽഡിഎഫിന് എതിരായി യുഡിഎഫും ബിജെപിയുമൊക്കെ അഴിച്ചുവിട്ടു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ", കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു.
ജെൻസീ വോട്ടുകൾ അനുകൂലമാവുമെന്ന് ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണൻ
അതേസമയം നിയോജകമണ്ഡലം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അനുകൂലമായി തീർന്നതായിട്ടാണ് പ്രചാരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയതെന്ന് തൃശൂർ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
"എഴുപത്തഞ്ചിലധികം ശതമാനം പോളിങ് ഇത്തവണ തൃശൂരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെൻസീ കുട്ടികളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി തന്നെ വരും. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ജെൻസീ കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാൾ യുക്തിസഹമായി രാഷ്ട്രീയം വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്", ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം യുവതലമുറയ്ക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. അവരുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവരുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതായാണ് മനസിലാക്കുന്നതെന്നും ലീലാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ പലരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇനിയൊരു അഞ്ച് വർഷം കൂടി ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ കേരളം വിട്ടു പോകാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ സംരംഭകത്വമായി കൂടാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ് മിടുക്കന്മാരായ പല കുട്ടികളും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ എന്തായാലും എൽഡിഎഫിന് ഉണ്ടാകും", ആലങ്കോട് ലീലാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും ഇടത്തരക്കാരെയും സാധാരണക്കാരെയും സംബന്ധിച്ചും പത്ത് വർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം വളരെ വലിയ സംരക്ഷണവും സൗകര്യങ്ങളും വിശ്വാസവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിശ്വാസം തീർച്ചയായും വോട്ടായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പിന്നെ താൻ വ്യക്തിപരമായി നേടിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും തനിക്ക് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ സഹപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റുകളിലും മറ്റും താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അവരുടെ വോട്ടുകൾ കൂടി സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ വോട്ടുകളും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉറച്ച വോട്ടുകളും ഈ പറയുന്ന പുതിയ വോട്ടുകളും നിഷ്പക്ഷമതിയുടെ വോട്ടുകളും ചേർന്നാൽ വളരെ മോശമല്ലാത്ത ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് താൻ കരുതുന്നതെന്നും ലീലാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോളിങ് ചരിത്രമാണെന്ന് യുഡിഎഫ്
മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ 81.04 പോളിങ് ചരിത്രമാണെന്നും ഇത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും എ കെ എം അഷറഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുതെന്നും മഞ്ചേശ്വരം വലിയ വിജയം സമ്മാനിക്കുമെന്നും അഷറഫ് പറഞ്ഞു.
മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫ് ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കും. ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉണ്ടായത്. എസ്ഐആർ കൃത്യമായി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു. വോട്ട് ചെയ്യാനായി മാത്രം ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് തിരിച്ചുപോയവർ ഉണ്ടെന്നും അഷറഫ് പറഞ്ഞു.
"ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന്. അവർ ആ സ്നേഹം കാണിച്ചു. എൻഡിഎ വിജയിക്കാൻ മഞ്ചേശ്വരത്തുകാർ അനുവദിക്കില്ല. ബിഎൽഒമാർ അടക്കം ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വോട്ട് കിട്ടി എന്നത് പിന്നീട് പറയാമെന്നും അഷറഫ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പൂർണമായും കണക്കുകൾ വന്നതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കാം എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്.
പാലാ കൈവിടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി
സാധാരണക്കാരെ ചേർത്തുപിടിച്ച എൽഡിഎഫ് ഗവൺമെൻ്റിനെ അവർ മറക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽഡിഎഫ് തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു. പാലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം എത്ര കിട്ടുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നു എന്നായിരുന്നു ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം. ഭാവിതലമുറയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അക്കാദിമിക് തലത്തിലുള്ള വികസനമാണ് പാലായിൽ എംപി എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അക്കാര്യങ്ങൾ ന്യൂജനറേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
15,000 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ
15,000 ത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പാലാ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് തരംഗം ഉണ്ടാകും. എതിർ സ്ഥാനാർഥികൾ ആരാണെങ്കിലും യുഡിഎഫ് തന്നെ ഭരണത്തിൽ എത്തും. താൻ മന്ത്രിയാകുമോ എന്ന കാര്യം പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും- പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. എൽഡിഎഫ് നേക്കാൾക്ക് അത്മവിശ്വാസം കുറവാണ്. അത് അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ തന്നെ മനസിലാകുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത്തരം ചർച്ചകൾ വരാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് 100 സീറ്റിന് മുകളിൽ യുഡിഎഫ് എത്തുമെന്നാണ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കിൽ തന്നെ എത്തും. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അടക്കം മുഴുവൻ സീറ്റിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് പത്മജ വേണുഗോപാൽ
തൃശൂരിൽ വലിയ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി കോൺഗ്രസ് വോട്ടർമാരുണ്ട്, അവരുടെ വോട്ടുകൾ എല്ലാം തനിക്ക് കിട്ടും. ബിജെപിയിൽ ആളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും പത്മജാ വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ലീഗിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കിട്ടും - പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ
മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എല്ലാം യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ. റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷം ആണ് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിന് അനുകൂല ട്രെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക. ലീഗിന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഇത്തവണ കിട്ടുമെന്നും പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
