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കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിശക്തമായ നിയമനടപടി; മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട്' ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ്

മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ്, ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കൈമാറരുതെന്നും പൊലീസ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

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Representative image (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 4:56 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തട്ടിപ്പുകൾക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട്' ഉടമകൾക്കെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പൊലീസ് രംഗത്ത്. കമ്മിഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈമാറുന്നവർ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദികളാകുമെന്നും ഇവർക്കെതിരെ അതി ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഉടമകളുടെ അറിവോടെയോ അല്ലാതെയോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണ് 'മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ' അഥവാ വാടക അക്കൗണ്ടുകൾ. സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ നിയമവിരുദ്ധമായി നേടിയെടുക്കുന്ന പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പിൻവലിക്കാനുമാണ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കെണികളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഏതാനും മുൻകരുതലുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഉയർന്ന കമ്മിഷനോ ലാഭമോ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് വിദ്യാർഥികളില്‍ നിന്നും യുവാക്കളില്‍ നിന്നും സംഘങ്ങൾ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമയും പ്രതിയാക്കപ്പെടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ മറ്റാരെയും അനുവദിക്കരുതെന്നും, എടിഎം കാർഡുകളോ പിൻ നമ്പറോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറരുതെന്നും പൊലീസ് ആളുകളോട് നിർദേശിച്ചു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ സ്വകാര്യമായി കണക്കാക്കാനും അവ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സുരക്ഷിതമായും ഉപയോഗിക്കാനും പൊലീസ് ആളുകളോട് ഉപദേശിച്ചു. ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനധികൃതമായി ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മറ്റുള്ളവരുടെ പണം അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സ്വീകരിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഉടമയുടെ അറിവില്ലാതെ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ബാങ്കിനെയും പൊലീസിനെയും ഉടൻ തന്നെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം. അത്തരം പണം പിൻവലിക്കുകയോ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംശയാസ്‌പദമായ രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെയും ബാങ്കിനെയും വിവരം അറിയിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ 1930 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമ പൂർണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ 1930-ൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ സൈബർ ക്രൈമിലെ നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടൽ വഴി സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ വേണം.

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