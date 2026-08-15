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ഗർഭിണികളായ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇനി കാക്കി സൽവാറും കമ്മീസും; ഉത്തരവിറങ്ങി

ഗർഭിണികളായ വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സൗകാര്യര്‍ഥ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു പരിഷ്കാരമെന്ന് ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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KERALA POLICE MATERNITY UNIFORM RELIEF (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 9:01 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിലെ ഗർഭിണികളായ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യൂണിഫോം ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉത്തരവിറങ്ങി. ഗർഭകാലത്ത് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാറ്റം. പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗർഭിണികളായ വനിതാ പൊലീസ് ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി മുതൽ കാക്കി സൽവാർ കമ്മീസും ഷാളും ചെരുപ്പുകളും ധരിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.

പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് ഹർഷിത അത്തല്ലൂരി ഐ.പി.എസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഗർഭിണികളായ വനിത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സൗകാര്യര്‍ഥ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു പരിഷ്കാരമെന്ന് ഹര്‍ഷിത അട്ടല്ലൂരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നിലവിലുള്ള കേരള പൊലീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡറുകളിലോ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ മുൻ സർക്കുലറുകളിലോ ഗർഭകാലത്തോ പ്രസവാനന്തര കാലയളവിലോ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധരിക്കേണ്ട യൂണിഫോം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് ചട്ടങ്ങളും നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15(3), 21 എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വവും അവകാശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ മാതൃത്വ-സൗഹൃദ യൂണിഫോം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ഈ മാതൃത്വ-സൗഹൃദ യൂണിഫോം നിർബന്ധിതമല്ലെന്നും, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷണൽ രീതീയിലാണെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വനിതാ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിലവിലുള്ള ഐ.പി.എസ് യൂണിഫോം റൂളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ബാധകമാകുക. മുൻപത്തെ സർക്കുലറുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.

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KERALA POLICE
KERALA WOMEN POLICE
POLICE UNIFORM
MATERNITY UNIFORM RELIEF

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