റോഡിൽ അഭ്യാസം കാണിച്ചവന് കേരള പൊലീസിൻ്റെ ട്രോള്മഴ; ഇത് ഇച്ചിരി കടന്ന് പോയി സാറെ എന്ന് നെറ്റിസണ്സ്
Published : November 9, 2025 at 2:47 PM IST
മലപ്പുറം: തിരക്കേറിയ റോഡിൽ വരെ അഭ്യാസപ്രകടനം കാണിച്ച് വണ്ട് ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് എടുക്കാറുമുണ്ട്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസിനും മറ്റും പ്രതികളെ വിടുന്നതാണ് പതിവ്. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി 'ഇച്ചിരി കടന്ന് പോയി സാറെ' എന്നാണ് നെറ്റിസണ്സ് ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പറയുന്നത്.
എന്താണെന്നല്ലേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡിൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച ഒരു യുവാവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് വണ്ടിയോടിക്കുന്ന യുവാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ റീലിനെ മറികടന്ന് ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. 'ചെക്ക്' വച്ചത് മറ്റാരുമല്ല. നമ്മുടെ കേരളാ പൊലീസ് തന്നെ.
ട്രോൾ വീഡിയോ കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേയ്സ് ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് സംഭവം കൊഴുത്തത്. 'ഇപ്പോ ഏയ് എൻട്രി. അതാവത് ഹീറോ എൻട്രി' എന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗോടെ ആണ് മലപ്പുറം പൊലീസിൻ്റെ കടന്നുവരവ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായത്.
എന്നാൽ സംഗതി കലക്കി, പക്ഷേ റൈഡറുടെ മുഖം മറച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് മിക്കവരുടേയും അഭിപ്രായം. അതേസമയം, അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടിയോടിച്ചതിന് വളര വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത കേരള പൊലീസിന് അഭിന്ദനം അറിയിച്ചും നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി.
അഭ്യാസം നടക്കുമ്പോൾ ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ച യാത്രക്കാരൻ ആണ് ദൃശ്യങ്ങള് പകർത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മലപ്പുറം പൊലീസ് വണ്ടിയോടിച്ച യുവാവിനെ പിടികൂടുകയും ബൈക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ആയിരുന്നു.
എന്തിന് പറയണം, അന്നേരം ഇട്ട ഷർട്ടും പാൻ്റ്സും മാറാൻ പോലും സമയം നൽകാതെയാണ് പൊലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ട്രോൾ മഴ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിന് മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നല്ലത്
വാഹനത്തിൽ ആഭ്യാസപ്രകടനം കാണിക്കുകയോ, അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴ ലഭിച്ചേക്കാം. 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമമാണ് ഈ നിയമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വാഹന നിയമം എന്നത് റോഡുകളിൽ സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണെന്ന് മറക്കരുത്.
- വാഹനത്തില് ആവശ്യമായ രേഖകള് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്ലോ രജിസ്ട്രേഷന് ഇല്ലെങ്കിലോ 100 മുതൽ 5,000 രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കും. ഇന്ഷുറന്സ് ഇല്ലെങ്കില് 1,000 രൂപയും.
- മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിച്ചശേഷമോ അലസമായോ അപകടകരമായോ വണ്ടി ഓടിച്ചാല്ലോ 2000 രൂപയും അതിന് കൂടുതലോ പിഴ ഈടാക്കും. കൂടാതെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്സ് കട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
- ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഹെൽമെറ്റും നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ നിശ്ചയിച്ച വേഗതയിൽ മാത്രം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
- ഇടതുവശത്തുകൂടി മറികടക്കുന്നതും പാതയിലെ മഞ്ഞ വരകൾ ലംഘിക്കരുതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ.
