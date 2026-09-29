‘റിവ്യൂവർക്ക് കിട്ടി പൂജ്യം റേറ്റിങ്’: അശ്വന്ത് കോക്കിന് പൊലീസിൻ്റെ വക ‘സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പണി’, ട്രോൾ വൈറൽ!
കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് അശ്വന്ത് കോക്ക് ഓടിച്ച കാർ മറ്റ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചത്. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വാഹനമോടിച്ച ഇയാൾ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്നു വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിയതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു
Published : September 29, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 8:37 PM IST
കോഴിക്കോട്: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ പ്രമുഖ യൂട്യൂബറും ഫിലിം റിവ്യൂവറുമായ അശ്വന്ത് കോക്കിനെ (അശ്വന്ത് അരുൺ) അതേ ശൈലിയിൽ ട്രോളി കേരള പൊലീസ്. സിനിമാ നിരൂപണങ്ങളിൽ കോക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഡയലോഗുകളും റേറ്റിങ് രീതിയും കടമെടുത്താണ് ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ‘ഡ്രിങ്ക് & ഡ്രൈവ്: ഒരു അനാവശ്യ ത്രില്ലർ’
സിനിമാ റിവ്യൂ പോസ്റ്ററുകളുടെ മാതൃകയിലുള്ള പ്രത്യേക ചിത്രത്തോടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ പോസ്റ്റ്. റേറ്റിങ്: 0/10 നൽകിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
കഥ: സ്ഥിരം അബദ്ധം, ഒട്ടും യുക്തിയില്ലാത്ത തിരക്കഥ.
ക്ലൈമാക്സ്: ഒന്നുകിൽ ലോക്കപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ.
പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്: പിഴ, ആശുപത്രി ചെലവ്.
ഓഡിയൻസ് റെസ്പോൺസ്: വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണീരും നാട്ടുകാരുടെ ശാപവും.
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"ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഫുൾ സ്പീഡ്, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫൈനും കേസും... പടം വൻ പരാജയം!" എന്ന പരിഹാസത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ജീവനും ജീവിതവും വെച്ച് കളിക്കരുത് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് തമാശയോ സാഹസമോ അല്ലെന്നും, അത് റോഡിലെ മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ ജീവനെക്കൂടി അപകടത്തിലാക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനമാണെന്നും പൊലീസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പോസ്റ്റിന് താഴെ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കമൻ്റും
"സിനിമ പാളിയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വേറെ പടം വരും. ജീവിതം പാളിയാൽ അവിടെ തീരും എല്ലാം. ദയവായി മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കരുത്." എന്ന കമൻ്റും വൈറലായി.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെ കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് അശ്വന്ത് കോക്ക് ഓടിച്ച കാർ മറ്റ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും വാഹന ഉടമകളും ഇയാളെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വാഹന ഉടമകളുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ്, പിന്നീട് ഇയാളെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതായതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി നടക്കാവ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
എരഞ്ഞിപ്പാലം കൊയ്യേരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വാഹനമോടിച്ച ഇയാൾ റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്നു വാഹനങ്ങളിൽ തട്ടിയതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ട്രാഫിക് പൊലീസും ചേർന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അശ്വന്ത് പ്രശസ്തനായത്. പ്രശസ്തിക്കൊപ്പം ഇയാള് പണം വാങ്ങി റിവ്യൂ നടത്തിയെന്നതടക്കം ആരോപണങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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