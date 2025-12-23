ETV Bharat / state

ലഹരി ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ പണി പോകും; 'പോഡ' പദ്ധതിയുമായി പൊലീസും സ്വകാര്യ മേഖലയും കൈകോർക്കുന്നു

ലഹരിക്കെതിരെ പോലീസും സ്വകാര്യ മേഖലയും കൈകോർക്കുന്നു, യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം

PODA KERALA POLICE PRIVATE SECTOR DRUG
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ യുവ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി കേരള പൊലീസും സ്വകാര്യ മേഖലയും ചേർന്ന് 'പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്' (PODA) എന്ന പേരിൽ പുതിയ കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു.

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന നിർബന്ധിത പ്രതിജ്ഞയിൽ ജീവനക്കാർ ഒപ്പിടേണ്ടി വരുമെന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത.

കൂടാതെ, ജോലി കാലയളവിൽ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലഹരി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി സമ്മതപത്രം നൽകേണ്ടി വരും. പരിശോധനയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ സമീപകാല സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. 25 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള, സാമ്പത്തികമായി മികച്ച നിലയിലുള്ള യുവാക്കളാണ് ലഹരിമരുന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നത് എന്ന് സർവേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചെറിയ സുഹൃദ് വലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ലഹരി ഉപയോഗം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമാണ്.

30 വയസ്സുവരെയുള്ള യുവാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും (ഏകദേശം 98 ശതമാനവും) സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സർക്കാർ ജോലികളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ശരാശരി പ്രായം 33 ആണെന്നിരിക്കെ, വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉയർന്ന ശമ്പളവും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഹരി ഉപയോഗത്തിലേക്ക് യുവാക്കളെ നയിക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഫിക്കി (FICCI), സി.ഐ.ഐ (CII), ജി-ടെക് (G-Tech), ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംഘടനകളുമായി പോലീസ് ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള യുവ സംരംഭകരുടെ സംഘടനയായ 'യംഗ് ഇന്ത്യ' (YI) 2026 ജനുവരി മുതൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 21 കമ്പനികളിലെ 1,100 ഓളം പ്രൊഫഷണലുകൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകും. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോലീസിന്റെ 'ഡി-ഹണ്ട്' (D-Hunt) പ്രത്യേക പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 30,991 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഈ മാതൃക വിജയകരമായാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Also Read: എസ്ഐആര്‍; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: 24.08 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്; ജനുവരി 22 വരെ പേര് ചേർക്കാം

TAGGED:

PODA
KERALA POLICE
PRIVATE SECTOR
DRUG
PODA NEW INITIATIVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.