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ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍: ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡിജിപിമാരുടെ യോഗം ജൂലൈ ആദ്യവാരം; സുപ്രധാന കണ്ണികളെ വിദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് മേധാവി

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് കേരളത്തില്‍ മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെയും അവരുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളും കേരള പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിപി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

OPERATION THOOFAN
ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 7:51 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മയക്കു മരുന്നിനെതിരായ സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ വിജയകരമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് മേധാവിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കാനൊരുങ്ങി കേരള പൊലീസ്. മയക്കു മരുന്ന വിതരണവും ഉത്പാദനവും വില്‍പ്പനയും തടയുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് മേധാവിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് സംയുക്ത നീക്കത്തിനാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് തയാറെടുക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റാവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.

കൃത്യമായ തീയതി ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ജൂലൈ ആദ്യ വാരമോ രണ്ടാം വാരമോ ഈ യോഗം ചേരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കാമെന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിമാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും സൗകര്യ പ്രദമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും യോഗം. എല്ലാ മേധാവിമാരെയും നേരിട്ടു പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും യോഗമെന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ യോഗമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് കേരളത്തില്‍ മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെയും അവരുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളും കേരള പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിപി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നു മലയാളികളെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലെ തായ്‌ലാന്‍ഡ്, കമ്പോഡിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താവളവും ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ രണ്ടു ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന രണ്ടു മലയാളികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ പിടികൂടി നാട്ടിലെത്തിച്ച് നിയമ നടപടിക്കു വിധേയനാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും റാവാഡ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ട കണക്കു പ്രകാരം 779 കേസുകള്‍ ഇന്ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പരിശേധനകളില്‍ 332.21 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 8.53 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ ഇടത്തരം അളവിലുള്ള ലഹരിയുമായിബന്ധപ്പെട്ട 12 കേസുകളും വാണിജ്യ അളവിലുള്ള ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പുകയില കേസുകളും കണ്ടെത്തി. പുകയില നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം 479 കേസുകളും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ലഹരിക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജൂണ്‍ 25,26 തീയതികളിലായി 3,986 ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചതായി ആഭ്യന്ത്ര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

KERALA POLICE
ANTI DRUG WAR
RAVADA CHANDRASEKHAR
SOUTH DGPS MEET
OPERATION THOOFAN

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