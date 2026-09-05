കാമ്പസുകളിലെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ പുതിയ പദ്ധതി; ഒക്ടോബറിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കോളജിലോ പ്രദേശത്തോ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക പ്രദേശമോ കോളജോ രാഷ്ട്രീയമോ ഇല്ലെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
By PTI
Published : September 5, 2026 at 2:12 PM IST
കോഴിക്കോട്: സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിലവിൽ ലഹരിമരുന്നിനെതിരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' വഴി രണ്ടുമാസത്തിനിടെ പതിനായിരത്തിലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം കേസുകൾ വർധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സൈബർ ഇടങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പ്രധാന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലായി ഇതിനായി പുതിയൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കോളജിലോ പ്രദേശത്തോ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക പ്രദേശമോ കോളജോ രാഷ്ട്രീയമോ ഇല്ല. വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഇത് തടയാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബന്ധുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും മോർഫ് ചെയ്തു
അതേസമയം, തൃക്കാക്കര ഭാരതമാതാ സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥി സഹപാഠികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും മോർഫ് ചെയ്തതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എസ്. കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് രഹസ്യ സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റാരൊക്കെയുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതിന് തെളിവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കോളജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ആശയവിനിമയം നടത്താനും ചിത്രങ്ങൾ കൈമാറാനും നിരവധി സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് നാലോ അഞ്ചോ അംഗങ്ങളുള്ള ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയാണ് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് കോളജ് കാമ്പസുകളിലും സമാനമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ, കോളജിലെ ചില വിദ്യാർഥികൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണ്. മറ്റിടങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായി ഇടപെടും.
എഡിറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചത് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലഭ്യത ചിത്രങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മോർഫ് ചെയ്യുന്നതും എളുപ്പവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമാക്കിയെന്ന് കമ്മിഷണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർഥി കോളജ് മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ മുൻപരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഴിവാണ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. പുതിയ മോഡൽ ഐഫോണാണ് പ്രതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ടെലിഗ്രാം ആപ്പാണോ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ടെലിഗ്രാം ആണെന്നായിരുന്നു കമ്മിഷണറുടെ മറുപടി. ചെറിയ രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പും ടെലിഗ്രാമിലായിരുന്നു. ഇതിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിശോധിക്കും. എ.ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്ഫേക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മൊഴികളും മറ്റ് തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ. മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഏത് ആപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാലുടൻ അത് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായ ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കൂ എന്നും കമ്മിഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുപതുകാരനായ ശ്രീഹരി വി.എസ് ആണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഐ.ടി ആക്ട്, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബി.എൻ.എസ്), കേരള പൊലീസ് ആക്ട് എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിയെ കോളജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു.
Also Read :- രമ്യ ഹരിദാസുൾപ്പെട്ട തമ്മിൽത്തല്ല്; നാണക്കേടെന്ന് കെപിസിസി, കടുത്ത അതൃപ്തി, അന്വേഷിക്കാന് കോണ്ഗ്രസ്