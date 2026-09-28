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മരണമുനമ്പിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശി പൊലീസ് മാതൃക; വിദ്യാർഥിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് സാഹസികമായി

പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലും ഏകോപനവും കാരണം മരണമുനമ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്

Kerala Police Save Plus Two Student
പരുന്തുംപാറ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 5:58 PM IST

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എറണാകുളം: ആഗ്രഹിച്ച വിഷയം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ പൊലീസ് അതിസാഹസികമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകയായി പൊലീസ്. ആലുവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസും ഇടുക്കി പൊലീസും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ഏകോപനമാണ് പരുന്തുംപാറ ആത്മഹത്യാമുനമ്പിൽ നിന്ന് വിലയേറിയ ഒരു കൗമാര ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്.

സന്ദേശം എത്തിയത് ആലുവ സൈബർ സ്റ്റേഷനിൽ

​തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആലുവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടിയന്തര സന്ദേശമെത്തുന്നത്: "ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരുന്തുംപാറയിലാണ്. എൻ്റെ ഫോണും പണവും പരുന്തുംപാറ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റിലിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു" എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ഒപ്പം പരുന്തുംപാറയുടെ ഒരു ചിത്രവും അയച്ചിരുന്നു.


മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഇടപെട്ട് പോലീസ്

​സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ആലുവ സൈബർ പൊലീസ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ വിവരം ഇടുക്കി ജില്ലാ വയർലെസ് കൺട്രോൾ റൂം, ഇടുക്കി സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പീരുമേട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറി.

നിമിഷങ്ങൾ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ വിലയേറിയ ഒരു കൗമാര ജീവിതം ആഴമേറിയ താഴ്‌വരയിലേക്ക് മറഞ്ഞുപോയേനെ. എന്നാൽ, പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലും ഏകോപനവും കാരണം മരണമുനമ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്.

​വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പീരുമേട് പൊലീസ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം പരുന്തുംപാറയിലെ സൂയിസൈഡ് പോയിൻ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പൊലീസ് എത്തുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തയാറായി നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടി.

ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം

​കുന്നിൻചെരുവിലെ അതീവ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലും ക്ഷമയും തുണയായി. ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സാധിച്ചു.

​ആലുവ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സിഐ എസ്. സുധീഷ് കുമാർ, എഎസ്ഐ ആർ. ഡെൽജിത്ത്, സീനിയർ സിപിഒ പി. കെ. ദിനേശൻ, സിപിഒ സി. നിഖിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആലുവയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്.

​ആഗ്രഹിച്ച കോഴ്‌സുകളോ പരീക്ഷകളിലെ വിജയമോ ലഭിക്കാത്തത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ലെന്ന് ഈ സംഭവം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കൃത്യസമയത്തെ ജാഗ്രതയും ശക്തമായ ഏകോപനവും കൊണ്ട് ഒരു കുരുന്നിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച കേരള പൊലീസിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ കൗൺസിലിംഗിനും മാനസിക പിന്തുണയ്ക്കുമായി താഴെ പറയുന്ന സൗജന്യ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്:

​DISHA (Health Helpline): 1056 അല്ലെങ്കിൽ 0471-2552056

​Tele-MANAS: 14416 അല്ലെങ്കിൽ 1800-891-4416.

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KERALA POLICE
PARUNTHUMPARA RESCUE
SUICIDE PREVENTION
DEPRESSION
KERALA POLICE SAVE PLUS TWO STUDENT

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