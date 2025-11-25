ETV Bharat / state

മഴക്കാലത്ത് മരണക്കളമാകുന്ന പാതകള്‍, സൂക്ഷിക്കണം ജീവനാണ്; പൊലീസ് നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകള്‍

മഴക്കാലത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാരണങ്ങള്‍ പലതാകാം. പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവ.

Representational Image (IANS)
Published : November 25, 2025 at 3:53 PM IST

ഴക്കാലമായാല്‍ വാഹനയാത്ര ദുർഘടമാകും. അപകടങ്ങള്‍ പതിയിരിക്കുന്ന പാതകളാകും പിന്നീട്. മരണത്തിന്‍റെ ചൂളംവിളികളോടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തിലാകെ. മഴക്കാലമെത്തുന്നതോടെ വാഹന അപകടങ്ങളും പെരുകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും അശ്രദ്ധയുമാണ് വാഹന അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. നിരവധി ജീവനുകളാണ് നിരത്തിൽ പൊലിയുന്നത്. പല അപകടങ്ങളിലും പ്രിയപ്പട്ടവരെ നഷ്‌ടമാകുന്നതും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സാഹചര്യവും കുറവല്ല.

ഈ അവസ്ഥ മുന്നിൽകണ്ട് അധികാരികൾ നിരന്തരം അപകട സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഡ്രൈവർമാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക സെഷനുകൾ, ബോധവത്‌ക്കരണ ക്ലാസുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വിവരങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കണക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 10 ശതമാനവും കേരളത്തിലാണ്. മഴക്കാലം കൂടി ആയതോടെ ഇനിയും അപകടങ്ങള്‍ വർധിക്കാതിരിക്കാനായി കേരള പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകുന്നു.

മഴക്കാലത്ത് വാഹനങ്ങള്‍ റോഡില്‍ തെന്നിമറിഞ്ഞും കൂട്ടിയിടിച്ചും അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അല്‌പമൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പല അപകടങ്ങളും ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാന്‍ സാധിക്കും എന്നാണ് കേരള പൊലീസ് നിർദേശിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെയാണ്.

വേഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.

റോഡില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പുറംതള്ളുന്ന എണ്ണത്തുള്ളികള്‍ മഴപെയ്യുന്നതോടെ അപകടക്കെണികളാകാറുണ്ട്. മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം എണ്ണയും കലരുന്നതോടെ റോഡ് അപകടകരമാം വിധം വഴുക്കൽ ഉള്ളതാകുന്നു. അതിനാൽ പരമാവധി പതുക്കെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ് മഴക്കാലത്ത് നല്ലത്.

സ്റ്റിയറിങ് വെട്ടിത്തിരിക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നതും അപകടം വിളിച്ചുവരുത്തും. പരമാവധി ബ്രേക്ക് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കി ആക്‌സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വേഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിത ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഉത്തമം.

ലൈറ്റ് ക്രമീകരിക്കുക

ഹെഡ് ലൈറ്റ് ലോ ബീമിൽ ഓണാക്കി വാഹനം ഓടിക്കുക. ശക്തമായ മഴയില്‍ റോഡ് വ്യക്തമായി കാണുന്നതിനും മറ്റുവാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ നിങ്ങളുടെ വാഹനം പെടുന്നതിനും ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് സഹായിക്കും. വാഹനം ബൈക്കായാലും കാറായാലും ശക്തമായ മഴയത്ത് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകള്‍ ലോ ബീമിൽ കത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വാഹനത്തില്‍ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടങ്കില്‍ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

ടയറുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ് വാഹനങ്ങളുടെ ടയറിൻ്റെ നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തേഞ്ഞ ടയര്‍ ഉടൻ തന്നെ മാറ്റുക. തേയ്‌മാനം കൂടുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് കുറയും. അങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാകും.

മുൻകരുതല്‍ നല്ലതാണ്

ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റര്‍, വൈപ്പര്‍, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, തുടങ്ങിയവ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് പരിശോധിക്കണം.

വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കാം. അവയുടെ കൂറ്റന്‍ ടയറുകള്‍ തെറിപ്പിക്കുന്ന ചെളിവെള്ളം നിങ്ങളുടെ കാഴ്‌ച തടസപ്പെടുത്തും. ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ അവയ്ക്ക് പിന്നില്‍ വാഹനം ഇടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനം പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന്‍ മറ്റു വാഹനങ്ങളുമായി പരമാവധി അകലം പാലിക്കുക.

ശക്തമായ മഴക്കാലത്ത് യാത്ര ഒഴിവാക്കുക. മഴ അതിശക്തമാണെങ്കില്‍ വാഹനം റോഡരികില്‍ നിർത്തിയിടുക. പിന്നീട് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞശേഷം യാത്ര തുടങ്ങുക.

