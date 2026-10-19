അനധികൃത സ്പാകൾക്ക് പൂട്ടിടാൻ പൊലീസ്; പുതിയ നിയമനിർമാണം പരിഗണനയിലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്പാകളിൽ പൊലീസ് വ്യാപക പരിശോധനയാണ് നടത്തിവരുന്നത്
Published : October 19, 2026 at 9:23 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പാകൾക്കും മസാജ് സെൻ്ററുകൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പൊലീസ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ നിയമനിർമാണം കൊണ്ടുവരുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതിനിടെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ സ്പാ' പരിശോധനയിൽ അഞ്ച് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത സ്പാകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലൈംഗിക ചൂഷണം വ്യാപകമാകുന്നുവെന്ന പരാതികൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി പി. വിജയൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഓപ്പറേഷൻ സ്പാ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 821 സ്പാകളിൽ 586 ഇടത്തും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 14 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 44 സ്പാകൾക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് എഡിജിപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കോഴിക്കോട്ട് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ്
ഓപ്പറേഷൻ സ്പായുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധനകളും അറസ്റ്റും നടന്നത് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള 87 സ്പാകളിൽ എഴുപതിടത്തും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. നാല് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 78 സ്പാകളിൽ 71 ഇടത്തും, തൃശൂരിൽ 58ൽ 56 ഇടത്തും, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 71ൽ 55 ഇടത്തും പരിശോധനകൾ നടന്നു. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ വീതവും, എറണാകുളം റൂറലിൽ രണ്ട് കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഓരോ കേസുകൾ വീതവുമാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
യാതൊരു നിയമങ്ങളും പാലിക്കാതെ ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പലയിടത്തും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ആരാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നോ, അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നോ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിവരവും അധികൃതർക്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനിർമാണത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും, ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നതുമായ നടപടികൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മറവിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ വ്യാപിപ്പിക്കും
സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും, ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുണ്ടകളെയും സാമൂഹിക വിരുദ്ധരെയും അമർച്ച ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കും. പദ്ധതി കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി പുതിയ കർമപരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എസ്പിമാരുമായും ഉയർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഓൺലൈൻ വഴി യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ഡിജിപിയും ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ നോഡൽ ഓഫിസർമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജനങ്ങളുടെ പൂർണ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണെന്നും, എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണയാണ് പൊലീസിന് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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