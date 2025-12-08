ETV Bharat / state

സ്‌മാർട്ട് ഫോണാണ്, ആപ്പുകള്‍ 'ഓവർ സ്‌മാർട്ടും'; കണ്ടതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്‌ത് 'ആപ്പി'ലാകേണ്ട, പൊലീസ് നിർദേശം

ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ മൊബൈലില്‍ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പലതുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ അശ്രദ്ധ ചിലപ്പോള്‍ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കാണ്. പൊലീസ് നല്‍കുന്ന നിർദേശങ്ങള്‍ അറിയാം.

Representative image (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 7:07 AM IST

2 Min Read
പ്ലിക്കേഷനുകളില്ലൊത്തൊരു മൊബൈല്‍ ഫോണും ജീവിതവും, അതോർക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തവരാണ് പലരും. ദിവസവും ഏതെങ്കലുമൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്തവരായി നമുക്കിടയില്‍ ആരും ഉണ്ടാകില്ല. പാട്ട് കേള്‍ക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്, സിനിമ കാണാൻ മറ്റൊന്ന്, മെസേജ് അയക്കാൻ ഒന്ന്, സാധനം വാങ്ങാൻ ഒന്ന്, വണ്ടി വിളിക്കാൻ മറ്റൊന്ന്, പണം അയക്കാൻ വേറെ... അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണല്ലേ നാം ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞോ ഏതെങ്കിലും ടെക്‌നിക്കല്‍ എക്‌പേർട്ടിന്‍റെ ഉപദേശം കേട്ടോ പല സാഹചര്യത്തിലായി നാം ആപ്പുകള്‍ ഫോണില്‍ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ പ്രസ്‌തുത ആപ്പിന്‍റെ പേര് മാത്രം നോക്കിയാകും പലരും അത് ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. പലതരം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വേണ്ടരീതിയില്‍ മനസിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ഫോണില്‍ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ പിന്നില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ എത്രയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോള്‍ നമ്മുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ വരെ ചോരാൻ ഇത് കാരണമാകും.

ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നേരിടാം. ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളാ പൊലീസ് ഈ വിഷയത്തില്‍ മാർഗനിർദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയാണ്. പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

  1. സാധാരണ ആപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പറുടെ പേരും ആപ്പിന്‍റെ പേരും ഉണ്ടാകും. സംശയം തോന്നിയാൽ അത് നിയമാനുസൃതമുള്ളതാണോ, ഡെവലപ്പറുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്‌ത് കണ്ടെത്താം. ആപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവയിൽ സ്പെല്ലിങ്/ഗ്രാമർ തെറ്റുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ കാണുന്നവ വ്യാജ ആപ്പുകളായിരിക്കും. അപ്രകാരം സംശയം തോന്നിയാൽ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താവുന്നതാണ്.
  2. പ്ലേ/ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ കാണുന്ന ആപ്പുകളുടെ യൂസർ റിവ്യൂ പരിശോധിക്കുക.
  3. പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പെർമിഷനുകൾ മാത്രം നൽകി വേണം ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ പെർമിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആപ്പുകൾ അപകടകാരികളാണ്. അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ പെർമിഷൻ നൽകുന്നതോടെ പ്രസ്‌തുത ആപ്പിന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ എന്തിലും ഏതു തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താനും പാസ്‌വേർഡ്, സ്റ്റോറേജ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിയും.
  4. ആപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പെർമിഷൻ കൃത്യമായി മനസിലാക്കുക. ചില ആപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനും മെയിലും ഫോൺ നമ്പറും മറ്റും default ആയി തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. ആപ്പുകൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള പെർമിഷനുകളാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അല്ലാ=ത്തവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.
  5. ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌ത ശേഷവും അതിന് മുൻപും, നൽകിയതും ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായ പെർമിഷനുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക. പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്‌സ് ഉറപ്പാക്കുക.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

