"നായകൾ അല്ല, ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ", ദേശീയ തലത്തിൽ പൊന്നണിഞ്ഞ ബഡിക്കും കാമിക്കും പൊലീസിൻ്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്
2016-ലാണ് ബഡിയും കാമിയും കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അസാധാരണ മിടുക്ക് പുലർത്തിയ ഇരുവരും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ സേനയുടെ വിശ്വസ്തരായി മാറി
Published : September 21, 2026 at 3:06 PM IST
കാസർകോട് : "പൊലീസ് നായകൾ അല്ല ഇവർ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ്, ബഡിയും കാമിയും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്" -വർഷങ്ങളുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിനുശേഷം വിശ്രമജീവിതത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന കെ9 സ്ക്വാഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളായ ബഡിക്കും കാമിക്കും നൽകിയ ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിധിൻ രാജ് ഐ.പി.എസ്. പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. മലയാളികളുടെ മനസിൽ നോവായി കിടക്കുന്ന തകഴിയുടെ 'വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ' എന്ന കഥയിലെ നായയുടെ വിശ്വസ്തതയും സ്നേഹവും കടമെടുത്തായിരുന്നു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ വൈകാരികമായ പ്രസംഗം.
"ബഡിയും കാമിയും വെറും പൊലീസ് നായകളല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരാണ്. വർഷങ്ങളോളം കാസർകോട് ജില്ലയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇവർ നൽകിയ സേവനങ്ങൾ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കേരള പൊലീസിനും പ്രത്യേകിച്ച് കാസർകോട് ജില്ലാ കെ9 സ്ക്വാഡിനും വലിയ അഭിമാനമാണ്. സേനയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലെ തന്നെ കൃത്യമായ അച്ചടക്കവും അർപ്പണബോധവും ഇവർ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പുലർത്തിയിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക പദവികൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമാണ് ഇവർ സേനാംഗങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഇത്രയും കാലം വിശ്രമമില്ലാതെ നാടിനായി ഓടിയ ഇവർക്ക് ഇനി സമാധാനപരവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു വിശ്രമജീവിതം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായുള്ള എല്ലാ പരിപാലനവും സൗകര്യങ്ങളും വകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കും," കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി നിധിൻ രാജ് ഐ.പി.എസ് പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് ഏറെ സങ്കടമുള്ള ദിവസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങള് പിരിയുന്നത് പോലെയാണിത്. അത്രയേറെ ആത്മബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത്. വിട്ടുപിരിയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് വാക്കുകള്കൊണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല" -നായകളെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന ഷിജിത്ത് പ്രതികരിച്ചു.
ദേശീയ തലത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ തിളക്കം
2016-ലാണ് ബഡിയും കാമിയും കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അസാധാരണ മിടുക്ക് പുലർത്തിയ ഇരുവരും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ സേനയുടെ വിശ്വസ്തരായി മാറി. 2019-ൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി.എസ്.എഫ് (BSF) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സുരക്ഷാ സേനകളിലെ നായകളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണമെഡൽ എത്തിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ച വീരനാണ് 'ബഡി'. ബഡിക്കൊപ്പം തന്നെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് 'കാമി'യും ഇപ്പോൾ മടങ്ങുന്നത്.
കഠിനമായ ദിനചര്യകളും നിർണ്ണായക സേവനങ്ങളും
അതിരാവിലെ ആരംഭിക്കുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങളാണ് ഇവരെ സേനയിലെ മിടുക്കരാക്കി മാറ്റിയത്. ദിവസവും രാവിലെ 6.30 മുതൽ 8 മണി വരെയും, വൈകുന്നേരം 3.30 മുതൽ വീണ്ടുമുള്ള കഠിന പരിശീലനങ്ങളും ഇവരുടെ ദിനചര്യകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിലും, വിവിഐപി (VVIP) സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിലും, സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി വൻ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലും കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസിന് ഇരുവരും നൽകിയ സേവനം നിർണായകമായിരുന്നു.
പൊലീസ് സേനയുടെ വിവിധ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ കെ9 സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഭാഗമായ ഇവരുടെ സേവനം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. സേവനകാലത്ത് വിവിധ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ, പ്രധാന വ്യക്തികളുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ, പൊതുചടങ്ങുകൾ, സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളിൽ ഇരുവരും പങ്കാളികളായി.
പരിശീലനം നേടിയ സ്ഫോടകവസ്തു കണ്ടെത്തൽ നായകളെന്ന നിലയിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. വർഷങ്ങളായുള്ള സേവനത്തിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽനിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ബഡിക്കും കാമിക്കും പൊലീസ് സേനയുടെ ആദരവോടെയാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകുന്നത്. ലാബ്രഡോർ ഇനത്തിൽ പെട്ട പെൺ നായകൾ ആണ് ബഡിയും കാമിയും. മധ്യപ്രദേശിലെ ബി എസ് എഫ് നാഷണൽ ഡോഗ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. 2018 ലാണ് കാമി കാസർകോട് എത്തിയത്.
Also Read: കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് കരുതി; ഒടുവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് വയർ നിറച്ച് 'കിടന്ന' കൂറ്റൻ പ്രതി, നാലോളം കോഴികൾ ചത്ത നിലയിൽ