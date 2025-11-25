പരിമിതികളെ മറികടന്ന് അയ്യനെ കാണാനെത്തി ആദിശേശു, സുഗമ ദർശനത്തിന് കൈകോര്ത്ത് പൊലീസും എൻഡിആർഎഫും
മണ്ഡല കാലത്തെ പുണ്യ സമയത്ത് ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം സാധ്യമായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആദിശേശു...
Published : November 25, 2025 at 10:45 AM IST
പത്തനംതിട്ട: പരിമിതികൾ താണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും ഒരു കന്നി അയ്യപ്പൻ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ആന്ധ്രാ സ്വദേശിയായ ആദിശേശു സന്നിധാനത്ത് എത്തി ദർശനം നടത്തിയത്. അടങ്ങാത്ത ഭക്തിയുടേയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റേയും പിൻബലം ഊന്നുവടിയാക്കിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ആദിശേശു എത്തിയത്. കാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം പമ്പയിൽ നിന്ന് ഡോളിയിലാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്.
പൊലീസും എൻഡിആർഎഫും ആദിശേശുവിനെ സുഗമ ദർശനത്തിന് സഹായിച്ചു. മണ്ഡല കാലത്തെ പുണ്യ സമയത്ത് ഭഗവാൻ്റെ ദർശനം സാധ്യമായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. പരിമിതി കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുന്ന പലർക്കും പ്രചോദനമാണ് ആദിശേശു. തൻ്റെ പരമിതികളേയും ബലഹീനതയേയും ഇച്ഛാശക്തിക്കൊണ്ട് നേരിടുകയാണ് ഇയാൾ.
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീര്ത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒന്പതാം ദിവസമായ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളേ അപേക്ഷിച്ച് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈകിട്ട് ഏഴു വരെ ഏകദേശം 90,393 ഭക്തർ ദർശനത്തിനായി എത്തി. തിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഭക്തര്ക്കും സുഖദര്ശനം ഉറപ്പാക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വലിയ നടപ്പന്തലിൽ രാവിലെ മുതൽ എല്ലാ വരികളിലും ഭക്തർ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെ നേരം കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് ദർശനം നടത്താനായി. ഈ തീര്ഥാടനകാലത്ത് ഇതുവരെ മലചവിട്ടിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഇതിനോടകം തന്നെ ഏഴര ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. അതേസമയം, തിരക്ക് വര്ധിച്ചത് മൂലം ഇന്ന് (നവബംര് 25) ശബരിമല ദര്ശനത്തിനുള്ള സ്പോട്ട് ബുക്കിങുകളുടെ എണ്ണം 5000 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെര്ച്ചല് ക്യൂ ബുക്കിങ് വഴി എഴുപതിനായിരം ഭക്തര്ക്ക് ദര്ശനത്തിന് അവസരമുണ്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷ കൂട്ടി
ഈ പ്രാവശ്യം അഭൂതപൂര്വ്വമായ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് ശബരിമലയില് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭക്തജന തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് പൊലീസ് വിന്യാസം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീര്ത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് അനുവദിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. സന്നിധാനത്ത് ദര്ശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
