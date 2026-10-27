പൊലീസ് വകുപ്പ് പൂർണമായും ഡിജിറ്റലാകും; 'സൈബർ സേഫ് കേരള' പണിപ്പുരയിലെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൈബർ സേഫ് കേരള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
Published : October 27, 2026 at 10:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് വകുപ്പ് പൂർണമായും ഡിജിറ്റലാക്കുന്ന നടപടികൾ വൈകാതെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനായി പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനുമുള്ള 'സൈബർ സേഫ് കേരള' പദ്ധതി പണിപ്പുരയിലാണെന്നും ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൈബർ സേഫ് കേരള പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൈബർ മേഖലയിൽ ഉന്നതതല പരിശീലനം നൽകും. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മാറുന്നതിനാൽ പൊലീസ് നടപടികൾ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ സൗഹൃദമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബോധവത്കരണം നൽകുന്നതിനുമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സൈബർ സേഫ് കേരള അഥവാ സേഫ് ടെക് സൈബർ ജാഗ്രത കാമ്പയിൻ. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ വലിയ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഡാഷ്ബോർഡും എച്ച് എം ആക്ട്സും
നവംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ പ്രത്യേക ഡാഷ്ബോർഡ് സംവിധാനം ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഈ ഡാഷ്ബോർഡിലൂടെ തത്സമയം അറിയാനാകും. അതോടൊപ്പം എച്ച് എം ആക്ട്സ് എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയും ആരംഭിക്കും. ഇതിലൂടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്ത് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ അറിയാനാകും. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും പരാതികളിൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാനും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ സഹായിക്കും.
കുട്ടികളിലെ അക്രമവാസനയും ലഹരിയും
കൊറിയൻ സിനിമകളും ക്രൈം സീരീസുകളും കുട്ടികളിൽ അക്രമവാസന വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾക്ക് അടിമകളാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനയുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ബോധവത്കരണം രക്ഷിതാക്കൾക്കും നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമതലങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കൂടാതെ നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
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മയക്കുമരുന്ന് കണ്ണികൾ സൈബർ ഇടങ്ങൾ താവളമാകുന്നത് തടയാൻ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ലഹരി വ്യാപനം തടയുന്നതിനും കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ മതസ്പർധ വളർത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളും വ്യക്തികളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്നത് തടയാൻ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും മുഖംനോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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